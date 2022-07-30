روسيا تعلن استهداف «قطار عسكري» يحمل مئات الجنود الأوكرانيين

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، مقتل نحو 250 من الجنود والقوميين الأوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في أنحاء متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم السبت: “دمرت أسلحة جوية عالية الدقة مساء يوم 28 يوليو، قطارًا عسكريًا في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني، وأسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 140 قوميًا وإصابة نحو 250 آخرين”.

في سياق متصل، أعلن كوناشينكوف مقتل 110 آخرين من القوميين الأوكرانيين في ضربات للقوات الفضائية الروسية على أنحاء متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا، وفقا لـ”سبوتنيك عربية”.

يذكر أن القوات الروسية استهدفت بواسطة صواريخ إسكندر نقطة انتشار مؤقتة للكتيبة القومية المتطرفة “كراكن” وتم القضاء على 30 نازيا، وفي منطقة أرتيوموفسك، أصيبت نقطة الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر 50 جنديًا.