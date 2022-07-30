السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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«برنامج العمل عن بُعد» يعلن توفر وظائف في مختلف التخصصات
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«برنامج العمل عن بُعد» يعلن توفر وظائف في مختلف التخصصات

«برنامج العمل عن بُعد» يعلن توفر وظائف في مختلف التخصصات
٠٦:٠٩:١٥ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي تسويق إلكتروني.
  • كاتب إداري عام.
  • مساعد إداري.
  • كاتب شكاوى.
  • كاتب حفظ ملفات.
  • سكرتير تنفيذي.
  • أخصائي إداري.
  • محامي.
  • سكرتير.
  • كاتب.
  • وغيرها …

طريقة التقديم:

وأوضحت إدارة برنامج العمل عن بعد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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