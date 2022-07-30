«برنامج العمل عن بُعد» يعلن توفر وظائف في مختلف التخصصات

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

طريقة التقديم:

وأوضحت إدارة برنامج العمل عن بعد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).