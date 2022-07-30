السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الكاظمي» في كلمة للشعب العراقي والكتل السياسية: العراق أمانة لا يجب أن نخرسها
هل حجز جواز سفر العاملة المنزلية يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر؟
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق تطبيق (MY IAU) لاستقبال طلبات الالتحاق عبر الأجهزة الذكية
مستخدمين جرافة.. لحظة اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء
قبل وفاته بأزمة قلبية مفاجئة .. رسالة مؤثرة من إعلامي كويتي شهير عن «الصلاة»
3 دول عربية و «سد النهضة».. المواقع المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

دولي

«الكاظمي» في كلمة للشعب العراقي والكتل السياسية: العراق أمانة لا يجب أن نخرسها

«الكاظمي» في كلمة للشعب العراقي والكتل السياسية: العراق أمانة لا يجب أن نخرسها
٠٥:٥٩:١١ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الكتل السياسية العراقية لبدء حوار شامل.

وقال الكاظمي، في كلمة وجهها للشعب العراقي والكتل السياسية العراقية “أدعو الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية”، مشيراً إلى أنه “يجب أن نتعاون حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية”.

وأضاف “يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق”، وأنه على جميع القوى والأحزاب العراقية تحمل مسؤولياتها.

اقرأ أيضاً:

مستخدمين جرافة.. لحظة اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء

وشدد بالقول إن “العراق أمانة لا يجب أن نخسرها”، مضيفاً بالقول: “جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء”.

كذلك طالب الكاظمي بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق، وأضاف: “سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية”، مشدداً على أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية.

اقرأ أيضاً:

60 مصابا.. متظاهرو العراق يتوجهون لمجلس القضاء الأعلى والأمن يغلق الطرق

يذكر أن كلمة رئيس الوزراء العراقي، جاءت بعد وقت قليل من دخول أنصار زعيم التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية للتظاهر، وقد اقتحم عدد كبير منهم مبنى البرلمان العراقي، كما رفع أنصار التيار الصدري شعارات تنديد بالإطار التنسيقي الموالي لإيران.

فيما اتهم الأخير، التيار الصدري بالتصعيد ودعا أنصاره إلى مواجهته، مؤكدا أن “مؤسسات الدولة خط أحمر ونحذر من تجاوزه”.

الكلمات الدلالية:
الشعب العراقي العراق الكتل السياسية العراقية مصطفى الكاظمي

مواد ذات صلة

المزيد
معلومات أممية عن استخدام أسحلة كيميائية في حلب السورية

معلومات أممية عن استخدام أسحلة كيميائية في حلب السورية

منذ 4 سنوات
العفو الدولية تتهم أمريكا بـ«الخيانة» بسبب تراجع استقبال اللاجئين

العفو الدولية تتهم أمريكا بـ«الخيانة» بسبب تراجع استقبال اللاجئين

منذ 5 سنوات
مجلس السيادة السوداني: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الحالية

مجلس السيادة السوداني: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الحالية

منذ 3 أشهر
المتسلل المسلح بقوس ونشاب يكشف مفاجأة عن محاولة اغتياله للملكة إليزابيث

المتسلل المسلح بقوس ونشاب يكشف مفاجأة عن محاولة اغتياله للملكة إليزابيث

منذ 7 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *