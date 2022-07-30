«الكاظمي» في كلمة للشعب العراقي والكتل السياسية: العراق أمانة لا يجب أن نخرسها

تواصل – فريق التحرير:

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الكتل السياسية العراقية لبدء حوار شامل.

وقال الكاظمي، في كلمة وجهها للشعب العراقي والكتل السياسية العراقية “أدعو الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية”، مشيراً إلى أنه “يجب أن نتعاون حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية”.

وأضاف “يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق”، وأنه على جميع القوى والأحزاب العراقية تحمل مسؤولياتها.

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وشدد بالقول إن “العراق أمانة لا يجب أن نخسرها”، مضيفاً بالقول: “جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء”.

كذلك طالب الكاظمي بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق، وأضاف: “سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية”، مشدداً على أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية.

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يذكر أن كلمة رئيس الوزراء العراقي، جاءت بعد وقت قليل من دخول أنصار زعيم التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية للتظاهر، وقد اقتحم عدد كبير منهم مبنى البرلمان العراقي، كما رفع أنصار التيار الصدري شعارات تنديد بالإطار التنسيقي الموالي لإيران.

فيما اتهم الأخير، التيار الصدري بالتصعيد ودعا أنصاره إلى مواجهته، مؤكدا أن “مؤسسات الدولة خط أحمر ونحذر من تجاوزه”.