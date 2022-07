جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق تطبيق (MY IAU) لاستقبال طلبات الالتحاق عبر الأجهزة الذكية

تواصل- واس:

تطلق جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الاثنين القادم، أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU)، وذلك تسهيلاً للمتقدمين عبر منصة تقنية متطورة، إلى جانب إمكانية التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة الرسمي.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت 8 محرم 1444هـ، من خلال تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، وعبر البوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة.

وأكدت ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU)، وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، داعية الطلبة الراغبين بالتقدم على الجامعة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف (IAU_AR @)، وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة أو التواصل مع أيقونة المحادثات الفورية في بوابة القبول الإلكترونية.