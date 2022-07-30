السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مستخدمين جرافة.. لحظة اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء
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مستخدمين جرافة.. لحظة اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء

مستخدمين جرافة.. لحظة اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء
٠٤:٥٦:٠٨ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن متظاهرون عراقيون من أنصار زعيم التيار الصدري، اليوم (السبت)، من اقتحام مبنى البرلمان العراقي في بغداد، معلنين البدء في اعتصام مفتوح داخل البرلمان.

ويأتي هذا بعد أن وصل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء وتجاوزهم الحواجز الإسمنتية والبوابات، مستخدمين “جرافة” لفتح الطريق.

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزارة الصحة أنها استقبلت أكثر من 60 إصابة من المتظاهرين.

من جانبه؛ حمّل وزير الصدر صالح محمد العراقي الكتل السياسية بالعراق أي اعتداء على المتظاهرين السلميي.

وبحسب قناة الحرة فإن الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا في هذه الأثناء لبحث نقل جلسة البرلمان.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد السياسي لأنه يزيد من التوتر.

وأكد أنه من واجب القوات الأمنية العراقية حماية المؤسسات الرسمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين الذين توافدوا إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، داعيا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

وأكد الكاظمي أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع العراقي وبما لا يخدم المصالح العامة، مشددا على أن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، كما أكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.

الكلمات الدلالية:
البرلمان العراقي الصدر العراق المنطقة الخضراء متظاهرون

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