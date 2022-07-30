النائب العام: المملكة تولي مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص اعتناء خاصا وأقرت عقوبات مشددة بحق الجناة

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف النائب العام ، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن حكومة المملكة تولي مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص اعتناء خاصا وأقرت عقوبات مشددة بحق الجناة.

وأكد النائب العام في كلمة متلفزة ألقاها في القناة السعودية الأولى على أن المملكة أولت حماية الحقوق ورعاية الضمانات اهتماما بالغا؛ أكد على ذلك النظام الأساسي للحكم، وشرعت أنظمة خاصة تعنى برعاية المصالح المحمية في هذا الشأن.

وأضاف النائب العام: وأقرت العقوبات النظامية حال الجناية عليها ، ومن ذلك: أحكام نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، التي نظم الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة تلك الجرائم والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها.

وبين أن النيابة العامة بدورها العدلي في حماية المصالح الجزائية في هذا الجانب وما توليه لضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، قامت بالعديد من الإجراءات، ومن هذه الإجراءات:

أولا: تخصيص نيابة مستقلة تعنى بجرائم الإتجار بالأشخاص والتحقيق والادعاء في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للمسائلة الجزائية.

ثانيا: تدريب الكفاءات النيابة من أعضاء النيابة العامة على كيفية التحقيق في مثل تلك الجرائم، إضافة للتحقيقات المالية المصاحبة له، وآلية مقابلة الضحايا وفقا لأحدث الأساليب والتجارب الدولية.

ثالثا: المطالبة بمعاقبة من يشرع أو يساهم في تلك الجرائم.

رابعا: المطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية إذا ارتكبت الجريمة بعلمه.

خامسا: تتبع متحصنات الجريمة وطلب مصادرتها.

سادسا: التعاون مع الجهات الضبطية والقضائية محليا أو دوليا لمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود.