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3 دول عربية و «سد النهضة».. المواقع المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني
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3 دول عربية و «سد النهضة».. المواقع المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

3 دول عربية و «سد النهضة».. المواقع المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني
٠٤:٢٩:٢٩ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مركز الفلك الدولي عن تحديث جديد بشأن حطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه اليوم السبت 30 يوليو.

ونشر المركز في تحديثه الثالث عبر حسابه في تويتر خريطة تشير لموقع السقوط المتوقع بحسب توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية.

وحسب الخريطة الأحدث التي نشرها المركز، فمن بين المناطق المحتملة لسقوط الصاروخ: المملكة وقطر والسودان وشمال غرب إثيوبيا حيث يقع سد النهضة.

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وكان المركز أوضح في تحديثه الثاني عبر حسابه في تويتر أن موعد سقوط الصاروخ سيكون اليوم الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش.

وبعيدا عن المبالغة فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع عادي ومتكرر بشكل أسبوعي تقريبا، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه لقطعة أكبر من المعدل المعتاد.

ويبلغ طول هذا الحطام 33 مترًا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنًّا تقريبًا، وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلًا على 28 ألف كيلومتر في الساعة!

وتدور هذه القطعة حول الأرض وهي قطعة صناعية، وبحسب التعريف العلمي الاصطلاحي فإنها تسمى الآن قمرًا صناعيًّا، وهي من نوع الحطام الفضائي.

الفلك الدولي ينشر تحديثاً لمكان سقوط الصاروخ الصيني .. ودولتان عربيتان في الصدارة

الكلمات الدلالية:
الصاروخ الصيني الفلك الدولي سد النهضة قمر صناعي

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