وفاة فتاة بصاعقة رعدية في محافظة العيدابي وإصابة شقيقتها

تواصل- فريق التحرير:

ضربت صاعقة رعدية فتاتين شقيقتين في محافظة العيدابي، بمنطقة جازان، ما أدى إلى وفاة إحداهما، وإصابة الأخرى وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

وكانت قد شهدت منطقة جازان أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات وجرت على إثرها السيول، وسط تحذيرات متكررة من الجهات المختصة حول عدم المجازفة في السيول والمستنقعات.

من جانبه كشف محمد الغزواني، عضو المجلس البلدي بمحافظة العيدابي سابقاً، مشرف اجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الفتاة المتوفية من محافظة العيدابي ببلغازي.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن شقيقتها تم نقلها إلى المستشفى.

وتابع :” الصلاة على الفتاة المتوفاة ظهراً اليوم بجامع أبو بكر الصديق، إنا لله وإنا إليه راجعون”.