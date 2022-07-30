«الفلك الدولي»: هذا هو موعد ومكان سقوط حطام الصاروخ الصيني

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مركز الفلك الدولي عن تحديث جديد بشأن حطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه اليوم السبت 30 يوليو.

وأوضح المركز في تحديثه الثاني عبر حسابه في تويتر أن موعد سقوط الصاروخ سيكون اليوم الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش.

وتعد جميع مناطق الوطن العربي خارج منطقة السقوط، ولكن المركز أكد أن هذا قد يتغير في التحديثات التالية، وبيّن أن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها.

وبعيدا عن المبالغة فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع عادي ومتكرر بشكل أسبوعي تقريبا، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه لقطعة أكبر من المعدل المعتاد.

ويبلغ طول هذا الحطام 33 مترًا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنًّا تقريبًا، وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلًا على 28 ألف كيلومتر في الساعة!

وتدور هذه القطعة حول الأرض وهي قطعة صناعية، وبحسب التعريف العلمي الاصطلاحي فإنها تسمى الآن قمرًا صناعيًّا، وهي من نوع الحطام الفضائي.