حي الطريف بالدرعية.. محطة تاريخية ومآثر معمارية رائعة (صور)

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حي الطريف في الدرعية والذي يقع شمال غرب الرياض، يعد محطة تاريخية ومعمارية رائعة وهامة، إذ شهد ولادة الدولة الأولى، ما جعله يحتل مكانة مميزة على مدى أكثر من ثلاثة قرون.

ويزدان الحي بصور جمالية تاريخية، وهو محاط بوادي حنيفة وتتناثر في أرجائه المباني الأثرية والشعبية الجميلة.

ويمتاز حي طريف بقلاعه الشاهقة ومساحاته المنبسطة الجميلة، ويحتضن الحي بقصوره ومبانيه الطينية وجوامعه، المباني الإدارية التي كانت تُدار منها شؤون الدولة الأولى التي اتخذت من الدرعية (حيث يقع الحي) عاصمة لها، وخضعت لنفوذها معظم أجزاء الجزيرة العربية، وعُدَّت أقوى مدينة في وسطها.

وتم تسجيل حي الطريف في الدرعية التاريخية في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو في 29 من شهر يوليو لعام 2010 ميلادية، وبهذا أصبح حي الطريف هو ثاني موقع بالمملكة بعد موقع مدائن صالح اللذين تم تسجيلهما في قائمة التراث العالمي.

واشتمل مشروع تطوير حي الطريف على 17 عنصراً يجري تطويرها وفق منهجية تجمع بين موجِّهات المواثيق العالمية للحفاظ على التراث العمراني، ومقوِّمات الحي الطبيعية والتاريخية.

ويقع ضمن المشروع تطوير الحي خمسة متاحف في عدد من القصور التاريخية بالحي تحاكي تاريخ الدولة الأولى، تشمل كلاً من: متحف الدرعية، والمتحف العسكري، ومتحف الجواد العربية، ومتحف التجارة والمال، ومتحف الحياة الاجتماعية والذي يحتضن مجموعة كبيرة من المقتنيات التي تعكس عراقة المنطقة وفترة تأسيس الدولة الأولى.

كان قصر سلوى، والذي يقع داخل حي الطريف، مركزاً للسلطة ومقراً ملكياً لملوك المملكة في الأزمنة الأولى. إذ يعد معلم تاريخي وثقافي أساسي في الوجدان الحضاري للدولة.

ويتواجد داخل قصر سلوى متحف الدرعية المعني بالتعريف بتاريخ الدولة الأولى من خلال مكوناته وأنشطته.

ويوفر المعرض عرضاً مفتوحاً للزوار في ممر مخصص يحتوي على شاشات تعريفية بأهم الأحداث التي جرت داخل القصر، إضافة إلى العرض المتحفي المغلق الذي يتضمن لوحات ومجسمات، وقطعاً أثرية، وأفلاماً وثائقية.

وهناك المتحف الحربي، يتم فيه عرض بعض الأدوات الحربية الخاصة بتاريخ الدرعية، و«متحف الخيل العربية»، ويهدف هذا المتحف إلى القيام بالتعريف بالخيل العربية وطريقة رعايتها بالدرعية.

أيضا يوجد متحف التجارة والمال، ويهدف إلى عرض الاقتصاد في وقت ازدهار الدرعية، وكذا «مركز استقبال الزوار»، وهذا المركز يوجد أمام قصر سلوى الهدف منه استقبال الزوار بحي الطريف.