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طريقة ذكية.. شاهد كيف تمكن الشباب من إعادة سلحفاة ضخمة إلى البحر
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طريقة ذكية.. شاهد كيف تمكن الشباب من إعادة سلحفاة ضخمة إلى البحر

طريقة ذكية.. شاهد كيف تمكن الشباب من إعادة سلحفاة ضخمة إلى البحر
٠٣:٢٨:١٦ ص، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الشباب وهم يعملون على عودة سحلفاة ضخمة إلى البحر.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف تمكن شباب من المغرب العربي، من إرجاع سحلفاة ضخمة إلى مياه البحر، بعد أن دفعها الأمواج إلى أحد الشواطئ لتغوص في الرمال الضحلة.

وبين مقطع الفيديو، تعاون الشباب حيث أحضروا طاولة خشبية كبيرة وقاموا بوضع السحلفاة عليها، وربطوها بحبل طويل، ثم بدأ آخرون عن طريق جرار زراعي، بجر الطاولة بالسحلفاة ومشى بها على الشاطئ مسافة بعيدة.

وفي الأخر، تمكن الشباب عن طريق الجرار من إلقاء الطاولة في مياه البحر، ونزلوا بها لمسافة حتى قاموا بقلب الطاولة الخشبية الكبيرة، لتجد السحلفاة نفسها في مياه البحر، لتبدأ السباحة بسرعة جنونية وكأنها رجعت إلى بيتها بعد غياب.

وتفاعل المغردون مع الفيديو المتداول، بشئ من الإعجاب والتحية، متوجهين لهؤلاء الشباب بالشكر والتقدير على عملهم الإنساني الرائع ومجهودهم في إنقاذ وفك كرب هذا الحيوان العاجز عن الكلام.

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