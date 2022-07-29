بالفيديو.. الشاعر الأرجنتيني العالمي “ليوناردو هيرمان” يشهر إسلامه في المسجد الأقصى

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أعلن الشاعر الأرجنتيني العالمي “ليوناردو هيرمان” الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية، اليوم إسلامه في المسجد الأقصى المبارك.

ونشرت وكالة شهاب الفلسطينية، مقطع فيديو يظهر الشاعر الأرجنتيني العالمي “ليوناردو هيرمان” الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية، بعدما أشهر إسلامه في المسجد الأقصى، وهو بصحبة أخوانه من الفلسطينيين.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن هيرمان وهو رئيس الإتحاد الدولي للكتّاب من أجل الحرية، وصل إلى القدس المحتلة أمس الأربعاء، وهو مؤسس الرابطة الجنوب أمريكية للتضامن الثقافي والسياسي مع الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هيرمان زار الأراضي الفلسطينية، والتقى مسؤولين محليين فلسطينيين، وخلال لقاء مع محافظ مدينة قلقلية، أوضح أن العالم مطلع على الواقع الفلسطيني لكنه ينظر بعين الولايات المتحدة”، مثمنًا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، ومعربًا عن تشرفه بزيارة فلسطين، وأنه من خلال اتحاد الكتاب الدوليين سيوصل الصورة والحقيقة للعالم، وسندعم نضال الشعب الفلسطيني حتى التحرر.

يشار إلى أن هيرمان هو كاتب وفنان تشكيلي وشاعر من مواليد الأرجنتين عام 1975، وشارك في الكثير من المعارض الفنية، وله الكثير من المؤلفات والأدبيات الشعرية والكتب الموجودة على مواقع إلكترونية مختلفة حول العالم.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس بالضفة الغربية، كما اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس واعتقلت فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتهم وحطمتها، فيما اعتقلت فلسطيني آخر من بلدة تل جنوب نابلس، وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين في قرية المنية شرق بيت لحم، ومخيم الدهيشة، وأخضعت سكانها للتحقيق.