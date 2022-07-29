المملكة تحقق تصنيفًا متقدمًا في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تواصل- فريق التحرير

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عبر العديد من التدابير والإجراءات التي شملت الإطارين النظامي والمؤسسي.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان، عبر تويتر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى أن المملكة خلال العامين الماضيين، حققت تصنيفًا متقدمًا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال سن التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة.

وأكدت أن التصنيف المتقدم للمملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يعكس حرص المملكة على مواصلة جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يبرهن تطور البنية القانونية والمؤسساتية بالمملكة، للحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص، أيضا يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولًا، عبر صون حقوقه وحمايته.