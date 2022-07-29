الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه متقدم لـ”الأرصاد”: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء
بالفيديو.. رئيس شؤون الحرمين يُطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
شاهد.. مقتل 8 أشخاص في تحطم مروحية إنقاذ في جبال جورجيا
“السديس”: خير ما نستفتح به العام الجديد استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم السبت غرة المحرم
”دار الشيماء ” تُكرم 36 خاتمة للقرآن الكريم

أحدث الأخبار

تنبيه متقدم لـ”الأرصاد”: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم لـ”الأرصاد”: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء
٠٢:٢٧:٠٣ ص، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بهذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات”

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المهد واليتمة ووادي الفرع”.

3 – منطقة الرياض، وتشمل “الأفلاج والخرج والسليل وحوطة بني تميم”.

4 – منطقة نجران، وتشمل ” ثار وحبونا وبدر الجنوب وخباش وشرورة ويدمة والخرخير”.

5 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وبني حسن”.

6 – منطقة عسير، وتشمل “البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة  والحرجة والربوعة والعرين وسراة عبيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق رجال المع ومحايل”.

7 – منطقة جازان، وتشمل “جزر فرسان والحرث والدائر بني مالك والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والدرب وبيش وأحد المسارحة وأبو عريش والطوال وصامطة وصبيا وضمد”.

8 – المنطقة الشرقية، وتشمل” الإحساء والجبيل والخبر والدمام والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وبقيق والبطحاء والعبيلة وذعبلوتن وسلوى الشيبة وحرض”.

وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من تساقط الأمطار وجريان السيول والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى مساء اليوم.

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأتربة والغبار الأرصاد جريان السيول حالة الطقس رياح نشطة مكة والمدينة وجازان

مواد ذات صلة

المزيد
142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا

142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا

منذ 6 سنوات
طفلة عمرها 7 شهور .. نجاح عملية جراحية معقدة بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء

طفلة عمرها 7 شهور .. نجاح عملية جراحية معقدة بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء

منذ 4 أشهر
الداخلية: القتل قصاصاً على مواطن قتل آخر في الرياض

الداخلية: القتل قصاصاً على مواطن قتل آخر في الرياض

منذ 6 سنوات
أثناء حديثه عن شيخ المقارئ المصرية .. «المعصراوي» يَذْرِف الدموع في برنامج «سر»

أثناء حديثه عن شيخ المقارئ المصرية .. «المعصراوي» يَذْرِف الدموع في برنامج «سر»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *