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بالفيديو.. رئيس شؤون الحرمين يُطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
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“السديس”: خير ما نستفتح به العام الجديد استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)
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بالفيديو.. رئيس شؤون الحرمين يُطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

بالفيديو.. رئيس شؤون الحرمين يُطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
٠٢:١١:٥٤ ص، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

طيب رئيس شؤون الحرمين د. عبد الرحمن السديس الحجر الأسود والكعبة المشرفة، بعد استبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة شهر محرم.

وأشاد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالكوادر الوطنية التي تعمل في خدمة الكعبة المشرفة، مؤكدا أن خير ما تستفتح به المملكة العام الجديد هو استبدال كسوة الكعبة المشرفة.

وأوضح السديس، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن التوجيه السامي بأن تكون كسوة الكعبة في غرة المحرم، هو قرار صائب وحكيم، ففي هذا اليوم ننظر إلى العالم بكل استبشار وإيجابية.

وقال إن الكعبة هي رمز وحدة المسلمين وسلامهم واعتصامتهم وقبلتهم الجامعة وهي التي يتوجهون إليها، وما داموا يعتنون بها وينظرون إليها ويستقبلونها في صلواتهم فهم من خير إلى خير.

وأضاف السديس:” بل والعالم والإنسانية قاطبة ترى في هذا الاعتدال والأمن والسلام”.

وأكد أن المملكة في خدمة الكعبة المشرفة منذ قرن من الزمان، لافتا أنة هذه الكسوة تطاد تكون المائة منذ دخول الملك عبد العزيز رحمه الله مكة عام 1343هـ، مشيدا بدور قيادة المملكة ودورها العظيم في خدمة بيت الله الحرام.

وتابع:” دولة تستفتح عامها بكسوة الكعبة المشرفة، وتختم عامها بخدمة ضيوف الرحمن ومنتصف عامها بعممرة رمضان، بل إنها في كل أيامها في خدمة الإسلام والمسلمين”.

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