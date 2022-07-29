الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“السديس”: خير ما نستفتح به العام الجديد استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم السبت غرة المحرم
”دار الشيماء ” تُكرم 36 خاتمة للقرآن الكريم
لهذا السبب.. تونس تستدعي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية
بالفيديو.. حركة الطواف تسير بكل سهولة بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
بالفيديو.. بدء عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة

أحدث الأخبار

“السديس”: خير ما نستفتح به العام الجديد استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

“السديس”: خير ما نستفتح به العام الجديد استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)
٠١:٥٤:١٤ ص، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أشاد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالكوادر الوطنية التي تعمل في خدمة الكعبة المشرفة، مؤكدا أن خير ما تستفتح به المملكة العام الجديد هو استبدال كسوة الكعبة المشرفة.

وأوضح السديس، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن التوجيه السامي بأن تكون كسوة الكعبة في غرة المحرم، هو قرار صائب وحكيم، ففي هذا اليوم ننظر إلى العالم بكل استبشار وإيجابية.

وقال إن الكعبة هي رمز وحدة المسلمين وسلامهم واعتصامتهم وقبلتهم الجامعة وهي التي يتوجهون إليها، وما داموا يعتنون بها وينظرون إليها ويستقبلونها في صلواتهم فهم من خير إلى خير.

وأضاف السديس:” بل والعالم والإنسانية قاطبة ترى في هذا الاعتدال والأمن والسلام”.

وأكد أن المملكة في خدمة الكعبة المشرفة منذ قرن من الزمان، لافتا أنة هذه الكسوة تطاد تكون المائة منذ دخول الملك عبد العزيز رحمه الله مكة عام 1343هـ، مشيدا بدور قيادة المملكة ودورها العظيم في خدمة بيت الله الحرام.

وتابع:” دولة تستفتح عامها بكسوة الكعبة المشرفة، وتختم عامها بخدمة ضيوف الرحمن ومنتصف عامها بعممرة رمضان، بل إنها في كل أيامها في خدمة الإسلام والمسلمين”.

 

 

الكلمات الدلالية:
الحرمين السديس العام الهجري غرة محرم كسوة الكعبة

مواد ذات صلة

المزيد
الحوثيون يُدشِّنون 28 رحلة جوية أسبوعياً بين صنعاء وطهران

الحوثيون يُدشِّنون 28 رحلة جوية أسبوعياً بين صنعاء وطهران

منذ 7 سنوات
الهيئة الإسلامية في إيرلندا: المملكة تُنفق «ميزانيات دول» لتطوير الحرمين.. ونرفض تسييس الحج

الهيئة الإسلامية في إيرلندا: المملكة تُنفق «ميزانيات دول» لتطوير الحرمين.. ونرفض تسييس الحج

منذ 5 سنوات
جازان.. تشييع جنازة الرائد عبدالله العامري بـ«الطوال» (صور)

جازان.. تشييع جنازة الرائد عبدالله العامري بـ«الطوال» (صور)

منذ 5 سنوات
المعارضة السورية: نرفض أي دور لإيران وميليشياتها في بلادنا

المعارضة السورية: نرفض أي دور لإيران وميليشياتها في بلادنا

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *