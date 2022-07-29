”دار الشيماء ” تُكرم 36 خاتمة للقرآن الكريم

تواصل- فريق التحرير

أعلنت مدرسة الشيماء بنت الحارث التابعة لمركز جنوب الرياض، نجاح 36 طالبة-بفضل الله تعالى- في اجتياز اختبار الخاتمات بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن.

واحتفت المدرسة بمنتسباتها اللاتي اجتزن اختبار الخاتمات دون خطأ واحد بنسبة 100%، بتلاوة نموذجية أشادت بها اللجنة.

كانت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في الحلقات القرآنية النسائية، وذلك تحت شعار “صيف مكنون النسائي”.

وفي إنفوجراف توضيحي، بثته الجمعية على موقعها الإلكتروني، دعت النساء فيه إلى أن يكون الصيف بالنسبة لهن له طعم مختلف، عبر تلك الوسائل التي أتاحتها الجمعية:

1 ـ حلقات حفظ.

2 ـ حلقات مراجعة.

3 ـ حلقات تصويب التلاوة.

4 ـ مسابقات قرآنية، وذلك خلال الفترة من 18 ذو الحجة 1443 هـ ، حتى 20 محرم 1444 هـ

وأوضحت جمعية مكنون، أن الطالبات نجحن بتقدير امتياز، لافتة أن هذه الشهادة توصيهن بتقوى الله والمحافظة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وأن الجمعية إذ تمنحها هذه الشهادة، فإنها توصيها بتقوى الله والمحافظة على تعاهد كتابه والعمل به.