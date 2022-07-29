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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم السبت غرة المحرم
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محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم السبت غرة المحرم

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم السبت غرة المحرم
٠١:٣٥:٢٦ ص، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت غرة المحرم أول أيام العام الهجري 1444 هجرية، الموافق 30 يوليو 2022م.

 موعد أذان الفجر

مكة – 04:31

المدينة – 4:23

الرياض – 3:55

 موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

 موعد أذان العصر

مكة – 3:46

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 موعد أذان المغرب

مكة – 7:01

المدينة – 7:07

الرياض – 6:39

 موعد أذان العشاء

مكة – 8:31

المدينة – 8:37

الرياض – 8:09

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