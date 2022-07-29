مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم السبت غرة المحرم
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت غرة المحرم أول أيام العام الهجري 1444 هجرية، الموافق 30 يوليو 2022م.
موعد أذان الفجر
مكة – 04:31
المدينة – 4:23
الرياض – 3:55
موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
موعد أذان المغرب
مكة – 7:01
المدينة – 7:07
الرياض – 6:39
موعد أذان العشاء
مكة – 8:31
المدينة – 8:37
الرياض – 8:09