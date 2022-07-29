إسبانيا تُعلن وفاة أول حالة مرتبطة بجدري القرود

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، إن مدريد أبلغت اليوم الجمعة عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القرود، في أول حالة وفاة معروفة في أوروبا والثانية خارج أفريقيا في حالة التفشي الحالي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن وزارة الصحة سجلت اليوم أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة، وهي الوفاة الأولى المرتبطة بالمرض في أوروبا والثانية خارج القارة الإفريقية.

وأحصت وزارة الصحة الإسبانية 4.298 إصابة في البلاد الذي أعلنت منظمة الصحة من أجله حالة التأهب القصوى سابقًا، مؤكدة إنها تملك معلومات عن 3.750 مريضاً وإن 120 بينهم أدخلوا المستشفى للعلاج أي ما تبلغ نسبته 3.2 %.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت البرازيل عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة خارج القارة الأفريقية في موجة التفشي الحالية.

وقبل أيام، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه مع ارتفاع الإصابات فإن أفضل طريقة للوقاية من الفيروس هي خفض مخاطر التعرض له، لافتة إلى أنه جرى إبلاغها عن أكثر من 18 ألف إصابة بالمرض من 78 دولة، 70% منها في أوروبا و25% في الأمريكيتين.

يذكر أن الإبلاغ عن زيادة في الإصابات بجدري القردة بدأ منذ مايو، وذلك خارج دول غرب ووسط إفريقيا حيث كان المرض متفشيا منذ فترة طويلة.