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عاجل.. بدء عملية نقل كسوة الكعبة الجديدة إلى المسجد الحرام (فيديو)

عاجل.. بدء عملية نقل كسوة الكعبة الجديدة إلى المسجد الحرام (فيديو)
١٠:٢٧:٢٥ م، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت الآن عملية نقل كسوة الكعبة الجديدة إلى المسجد الحرام، حيث عمل 114 موظفًا من المواطنين على إنتاج 56 قطعة مذهبة توضع على كسوة الكعبة.

وأوضحت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين – ممثلة في إدارة الحركة- أنه تم نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام بأسطول متكامل يتخذ الإجراءات الاحترازية كافة التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأكد مدير إدارة الحركة فهد العبدلي، أن الأسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت سيارات لنقل الصُنّاع والخياطين من مقر مجمع الكسوة إلى المسجد الحرام، وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.

وتستعد رئاسة شئون المسجد الحرام لاستبدال رداء الكعبة بكسوة جديدة، وذلك يوم وقفة عرفات، الموافق الخميس المقبل، تم إعداد كسوة الكعبة على يد 160 فنيا وصانعا، وأن ما لا يقل عن 114 موظفًا يعملون على إنتاج 56 قطعة مذهبة توضع على كسوة الكعبة.

الكلمات الدلالية:
الكعبة المسجد الحرام كسوة الكعبة مكة

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