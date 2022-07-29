أبرز نشاطات وأحداث العام الهجري 1443هـ

تواصل – واس:

حظيت المملكة العربية السعودية خلال هذا العام 1443 هـ بالعديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن.

وقاد الملك المفدى المملكة بحنكة ومهارة، وعزز – أيده الله – من دورها في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً , وأصبح للمملكة دور رائد في المحافل الدولية وصناعة القرار العالمي، مشكّلة عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على الرغم من اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.

وواصلت المملكة نهجها في تطوير العلاقات مع الدول كافة وذلك من خلال تعميق أواصر الصداقة عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم, إضافة للزيارات المتبادلة التي باتت رافدًا مهمًا لإيصال السياسة الخارجية للمملكة التي تحرص على السلام والأمن الدوليين‌.

وإدراكًا من المملكة العربية السعودية لمسؤولياتها نحو المجتمع الدولي، ونظرًا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات ضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية عبر انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشاكل بالوسائل السلمية، انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وما تمليه علينا قيمنا العربية والإنسانية.

وحرصت المملكة فى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة, على أن تكون سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم، إدراكًا من المملكة لمسؤولياتها نحو المجتمع الدولي ونظرًا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات.

وترصد وكالة الأنباء السعودية خلال التقرير التالي إيجازاً لأبرز النشاطات والأحداث لهذا العام 1443هـ حسب تسلسلها الزمني:

أحداث 01 محرم 1443 هـ

– بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة .

– شركة المياه الوطنية تبدأ تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صامطة في منطقة جازان .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، يدشن المسمى الجديد لجمعية “إطعام”، الذي تم اعتماده باسم “جمعية بنك الطعام السعودي – إطعام ” وفق آلية ومستهدفات جديدة.

-وزارة “الصحة” تُحذر من الانسياق خلف الإشاعات المضللة حول لقاحات كورونا وتُعلن تسجيل (796) حالة .

– 02 محرم 1443 هـ

– افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , مبنى إدارة الصحة العامة بعد تأهيله وتطويره .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف يقف على مشروعات سفلتة في جنوب سكاكا بـ 5.8 ملايين ريال ويوجه بسرعة الإنجاز .

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة يطلع , على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك ، شملت مشاريع

– جامعية وتعليمية وصحية ومشاريع للكهرباء والمياه ، ومشاريع تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة تجاوزت تكلفتها الـ 12 ملياراً و600 مليون ريال .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 864 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– منحت مملكة ماليزيا، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين في العالم، حيث جرى تتويجه بجائزة “الهجرة النبويّة” للشخصية الإسلامية الدولية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم .

– وزارة “الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي .

– 03 محرم 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يتفقد، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها شمال ووسط مدينة سكاكا بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 40 مليون ريال.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يطلق بمقر الإمارة، مشروع “صياد” بالمنطقة بتكلفة بلغت حوالي 14 مليون ريال، إضافة إلى تسليم سموه للمستفيدين من أبناء المنطقة قواربهم للبدء في عملهم بعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة.

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 751 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وتوصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات .

– صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى.

– 04 محرم 1443 هـ

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 766 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– 06 – محرم 1443 هـ

– تتويج أبطال المملكة للمبارزة تحت 20 عاماً ، الثلاثي علي البحراني وحسين الطويل وإبراهيم الهديب .

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 609 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– 07 محرم 1443 هـ

– وزارة ” الصحة ” توفر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية “70 عامًا فأكثر” في منازلهم .

– المملكة تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية.

– 08 محرم 1443 هـ

– صدور الموافقة السامية على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ .

– حققت 6 جامعات سعودية إنجازاً وطنياً وتقدماً علمياً وأكاديمياً؛ وفق أشهر مراكز التصنيفات العالمية (شنغهاي) لعام 2021م .

– معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 604 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتنصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من مضاعفات متحور دلتا .

– 9 محرم 1443هـ

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 2 / 1443هـ، الموافق 30 / 9 / 2021م.

– معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب يعلن عن اعتماد أكثر من 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال لأكثر من 46 دولة حول العام.

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 569 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– 11 محرم 1443 هـ

– وزارة الطاقة تعلن عن تخصيص أرضين تبلغ مساحاتهما 12 مليون متر مربع، لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميجاوات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية برابغ، وذلك من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 499 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

‏- أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، يوقع عقد مشروع نظافة المرحلة الثانية لمدينة حائل بقيمة تجاوزت 61 مليون ريال.

– القبض على مواطن ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر .

– صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، يعلن عن اختيار جمهورية العراق الشقيقة ضيف شرف النسخة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب التي ستقام في شهر أكتوبر، بتنظيم وإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة.

– 12 محرم 1443 هـ

– النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام تتمكن من إحباط محاولات لتهريب كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلوجراماً، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء عدد (6) مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل (458) حالة مؤكدة بفايروس كورونا ، وتوصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يجرياتصالاً هاتفياً، بأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يوجهه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأكسجين الطبي ومستلزماته؛ للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد – 19).

– المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو ، وقّع عن المملكة معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ‏ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.‏

– 13 محرم 1443 هـ

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 409 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صدر أمر سام كريم بإجازة تملك صك مساهمة المحمدية في محافظة الخرج، وإعادة حقوق المساهمين، وذلك بعد استبعاد المساحة المتداخلة في الصك.

– 14 محرم 1443 هـ

– الهيئة العامة للغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح “موديرنا” في الفئة العمرية من 12 – 17 سنة .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن في مكتبه ، عدداً من المشروعات المائية والبيئية في المنطقة بتكلفة تجاوزت 184 مليون ريال.

– نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج الدورة (100) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض .

– معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يعلن صدور الموافقة الكريمة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة 6 أشهر إضافية .

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 384 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– 15 محرم 1443 هـ

– أصدرَ خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (57) قاضيًا بديوان المظالم.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة .

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 360 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– المملكة تتصدر الدول العربية في البحث العلمي وفقاً لمؤشر نيتشر 2021م .

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يدشن بمكتبة، مشروعات جديدة بالمنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها من أهالي المحافظات والمراكز وزوار المنطقة، بإجمالي أطوال تتجاوز 35 كيلومترًا.

– بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يبعث برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ .

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي “آرمي 2021” الذي انطلق في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

– المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري في مدينة كوبينكا الروسية, وذلك في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يشجع إلى السلام والاستقرار الدوليين.

– 16 محرم 1443 هـ

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 353 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صدور موافقة مجلس الوزراء على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوةً بالمعالين الآخرين من الأسرة.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، يدشن عدداً من المشروعات بالمدينة الجامعية بقيمة تتجاوز 482 مليون ريال .

– مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعلن السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها .

– 17 محرم 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في قصر نيوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، يوافق -حفظه الله- على منح (96) مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية .

– وزارة الخارجية تعرب عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، وتدعو إلى تغليب الحوار والدبلوماسية .

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرا جويا إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، يحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت ببعض المدن الجزائرية وأدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 321 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يجري اتصالا هاتفيا، بأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ .

– المملكة تعلن عن حزمةً من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تُناهز الـ 4 مليارات ريال بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 .

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر للإسهام في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة تمثل الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى تونس للاسهام في مكافحة آثار فيروس كورونا .

– 18 محرم 1443 هـ

– وزارة الصحة تُعلن تسجيل 290 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– وزارة الخارجية تعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى .

– 19 محرم 1443 هـ

– المملكة العربية السعودية تفوز بعضويتين في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار في الاتحاد البريدي العالمي، للفترة 2021 – 2025 ، وذلك خلال انتخابات جرت بين 192 دولة، ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي السابع والعشرين، المنعقد في مدينة أبيدجان بجمهورية ساحل العاج .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يبعث برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي عقب صلاة العصر صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة العنود بنت مشاري بن عياف آل مقرن – رحمها الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

– 20 محرم 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 234 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتؤكد ان متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتنصح باخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

– 21 محرم 1443 هـ

– وفد سعودي برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، يبدأ زيارة إلى سلطنة عُمان .

– 22 محرم 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 221 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة

– صدور بيان من الديوان الملكي بوفاة سمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

– 23 محرم 1443 هـ

– قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تعلن إحباط محاولة هجوم عدائي ثانٍ بطائرة مسيّرة (مفخخة) على مطار أبها الدولي ، نتج عنها وقوع عدد (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي عقب صلاة العصر , صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي – رحمها الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

– هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المشتبه بهم لمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

– صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

– 24 محرم 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يقوم بزيارة تفقدية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض.

– إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مغادرة طائرة مساعدات إلى تونس تحمل الدفعة الأولى من الأكسجين الطبي للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي.

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، يشهد توقيع اتفاقية تعاون في مقر الإمارة بجدة، بين وزارة الثقافة وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 185 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– 25 محرم 1443 هـ

– وزارة الصحة تحقق المركز الأول بين الوزارات في التميز المؤسسي في كفاءة الإنفاق ، الذي تنفذه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

– 26 محرم 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– 27 محرم 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا إعصار آيدا.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يصل إلى جمهورية العراق الشقيقة في زيارة رسمية.

– استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد.

– صُنفت المملكة العربية السعودية الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يصل، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.

– 28 محرم 1443 هـ

– معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي يدشن، مشروع فرع المؤسسة العامة للحبوب بمحافظة ينبع.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتلقى اتصالًا هاتفيًا ، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يفتتح مركز المنتزه للدفاع المدني بحائل وعدداً من المراكز في المنطقة.

– الليلة الختامية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تشهد بيع أغلى صقر “جير” في العالم بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال.

– 29 محرم 1443 هـ

– صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، يستقبل في الديوان الأميري بالدوحة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 124 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع أخيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر جلسة مباحثات رسمية، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

– الخطوط الحديدية السعودية “سار” والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” توقعان ، اتفاقية لنقل البوليمرات عبر الخطوط الحديدية من الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالدمام لمدة 25 عاماً .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يستقبل بطل ألعاب القوى القرشي المُتوج ببرونزية دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، و يسلّم سموه القرشي جائزة الميدالية البرونزية البالغة (مليون ريال).

– شركة البحر الأحمر للتطوير، تعلن اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة في جزيرة ” الوقادي ” يعود عمرها لـ 600 عام .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع “إعادة إحياء جدة التاريخية” وتأهيلها لتكون مركزًا جاذبًا للعيش والتنمية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

– 30 محرم 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 138 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة. وتوكد أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر.

– انطلاقة أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء برلمانات العالم بمشاركة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فيينا.

– مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين .

– صدور أمر ملكي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

– إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يتفقد قيادة القوات الجوية الملكية السعودية ويُشيد بجاهزيتها القتالية .

أحداث شهر 2 صفر 1443 .

– 01 صفر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 119 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– صدر بيان من سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية يرحب بالكشف عن وثائق سرية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر.

– أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية ( 378) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

– 02 صفر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 103 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة. وتُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات.

– الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن إطلاق إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يستقبل، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي.

– 03 صفر 1443 هـ

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، المديرية العامة للجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة وتأشيرة الخروج والعودة آليًا دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها إلى 30 / 11 / 2021م.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يبعث برقية عزاء ومواساة ، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يبعث برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف.

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يرعى الحفل الثالث والعشرين من روزنامة سباقات الخيل بميدان الملك خالد بالحوية , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وجمع من أصحاب السمو الملكي والمسؤولين بمنطقة مكة المكرمة.

– 04 صفر 1443 هـ

– مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” تحتفي بنجاح برنامج “صنّاع المستقبل” ووصوله لـ 118 ألف شاب وشابة في المملكة .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 83 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , الفائزين بالرموز في اليوم الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

– توج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري نادي الهلال كبطل لبطولة المملكة المفتوحة “46” على كأس وزير الرياضة للكاراتيه للأندية لدرجة الأولى في ختام منافسات البطولة التي اختتمت على الصالة الرياضية بنادي الرياض بمدينة الرياض .

– قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – تبرعًا سخيًا إضافيًا بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، ووصلت المنصة بتبرع سموّه إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق.

– صدر عن الديوان الملكي بيان بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود .

– 05 صفر 1443 هـ

– معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الضمان الصحي الدكتور توفيق الربيعة يدشن الهوية الجديدة للمجلس.

– المتسابق السعودي يزيد الراجحي يستعيد صدارة الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة “الكروس كانتري باها”بعد أن تُوج بلقب باها إيطاليا 2021 الذي شكل ثامن جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة, بتحقيقه المركز الأول في الترتيب العام للسائقين .

– صدر أمر ملكي بإعفاء معالي المهندس / ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

وتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين المهندس / ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

– 06 صفر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 75 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة يرعى عبر الاتصال المرئي، حفل توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع رغدان السياحي بتكلفة تتجاوز 350 مليون ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي عقب صلاة العصر، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز – رحمها الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

– 07 صفر 1443 هـ

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح (13) مواطناً و (3) مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه (خمسين) مرة .

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح (21) مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– المملكة تفتتح جناحها السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بالعاصمة البريطانية “لندن” .

– صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية مما سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي .

– معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص يوقع عقداً بقيمة 29 مليوناً لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، يفتتح ، “قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021″، التي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً .

– 08 صفر 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يطلق في مقر الإمارة بجدة أعمال الدورة الثالثة عشرة لجائزة مكة للتميز عن العام 1442هـ ، وبدء استقبال الترشيحات ، ويدشّن سموه المنصة التفاعلية للجائزة.

– أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .

– صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف يدشن مشروع بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو .

– 9 صفر 1443هـ

– صدر عن الديوان الملكي بيان بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

– أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي يوقع عقد مشروع معالجة وتأهيل طرق بريدة بقيمة 17 مليون ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز “رحمها الله”، بعد صلاة العصر في جامع الفرقان بالدمام.

– 10 صفر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 75 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– الخطوط السعودية للشحن تحصد جائزة أفضل ناقل في آسيا وذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة (Air cargo news) المتخصصة في صناعة محتوى قطاع الشحن واللوجستيات، والذي أقيم في لندن .

– 11 صفر 1443 هـ

– هيئة المتاحف تعلن عن إستراتيجيتها لتطوير قطاع المتاحف في المملكة .

– 12 صفر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 70 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– الهيئة السعودية للفضاء تطلق هاكاثون الفضاء الذي يستقطب المبتكرين والمطورين لتأهيلهم لخوض “تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء” .

– 13 صفر 1443 هـ

– المملكة ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين،وذلك حسب تقرير (GovTech) الصادر عن البنك الدولي.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح العقيد المهندس مطرف بن فهد المطرف، والمقدم عبدالله بن إبراهيم التميمي، من المديرية العامة لحرس الحدود، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة. وجاءت هذه الموافقة لقاء مشاركتهما في عمليتي “عاصفة الحزم” و “إعادة الأمل”.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني .

– المملكة تشارك في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين المنعقد في روما ، حيث ترأس معالي الرئيس التنفيذي المكلف بالهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي وفد المملكة.

– 14 صفر 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل يرعى بالإمارة, تسليم عدد من الوحدات ‏السكنية لمستحقيها من مستفيدي الإسكان التنموي بالمنطقة. ‏

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يدشن عدداً من مقرات الدفاع المدني بمدينة الرياض ومحافظاتها، وذلك في مقر الدفاع المدني بحي عليشة.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 69 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق – رحمه الله -.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يبعث برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق – رحمه الله -.

– وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

– 15 صفر 1443 هـ

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يلقي كلمة المملكة – عبر الاتصال المرئي – أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يبعث برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وفاة الرئيس السابق عبدالقادر بن صالح – رحمه الله -.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يبعث برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وفاة الرئيس السابق عبدالقادر بن صالح – رحمه الله -.

– 16 صفر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 57 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يدشن، 3 مشروعات تنموية لأمانة الجوف في مدينة سكاكا بأكثر من 60 مليون ريال .

– 17 صفر 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي عقب صلاة العصر صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن سعود بن فرحان – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

– 18 صفر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، يعلن إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر، تحت شعار #تخيل_أكثر.

– 19 صفر 1443 هـ

– معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، يوقع اتفاقية مشروعي بريدة -2 وتبوك -2 لمعالجة مياه الصرف الصحي .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– 20 صفر 1443 هـ

– صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية .

– صندوق التنمية الصناعية السعودي يحصد جائزة “IDC” للتميز في الإبداع الرقمي لعام 2021″ .

– معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يدشن تطبيق مركز الاتصال الموحد 938.

– صدر أمر سام كريم بإجازة تملك الأراضي ضمن المخطط الصناعي رقم ( 1/697 ) المنطقة ( ج ) المعتمد من أمانة المنطقة الشرقية.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرأس افتراضيا الاجتماع الدوري الخامس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون .

– 21 صفر 1443 هـ

– معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , يوافق على تأسيس أول جمعية مهنية للأدب .

– مجلس الوزراء يوافق، على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي بهدف تحفيز سوق المحتوى الرقمي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي وتوفير وظائف نوعية.وسيخصص المجلس 36 مبادرة بدعم يصل إلى 4.2 مليار ريال تستهدف تنمية المحتوى الرقمي .

– وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي تحدث تقريرها الائتماني للمملكة عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة .

– أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار “قمم وشيم”، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة .

– 22 صفر 1443 هـ

– هيئـة الحكومـة الرقميـة تنظم، حفل إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات الحكومية الرقمية، برعايـة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة المهنـدس عبداللـه بـن عامـر السـواحه .

– معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، يدشنان، أول مصنع لأساليب البناء الحديث في “سدير”.

– مصفاة أرامكو السعودية بينبع تحصل على الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز .

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، يشهدان توقيع اتفاقيتين لتوفير 5500 وحدة سكنية بالمنطقة .

– البنك المركزي السعودي يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة من جائحة كورونا لثلاثة أشهر إضافية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل، مستشار الأمن الوطني الأمريكي السيد جيك سوليفان .

– 23 صفر 1443 هـ

– صدر بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– وزارة المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام 2022

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يرعى عبر- الاتصال المرئي – توقيع ثلاث اتفاقيات لصالح الإسكان التنموي في المنطقة .

– صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة يدشن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، بحضور معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق الدكتور حسن ناظم .

– 24 صفر 1443 هـ

– انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية .

– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تتمكن من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية “حبوب كاكاو” واردة إلى المملكة عبر الميناء.

– مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التحصين بجرعتين شرط لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر .

– المملكة تواكب العالم الاحتفاء بيوم المسنين العالمي .

– انطلاق منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن بـ 118 شوطاً . وذلك على ميدان نجران للهجن.

– 25 صفر 1443 هـ

– جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يبدأ باستقبال زواره .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– 26 صفر 1443هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يدشن في الإمارة ، عدداً من المشاريع الصحية بالمنطقة بقيمة أجمالي بلغت 32 مليون و500 ألف ريال.

– معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، يفتتح، المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر والمعرض المصاحب له، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض .

– 27 صفر 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل معالي وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

– استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، في قصر بيان، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 53 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة. وتدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من اللقاح .

– تشرف أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ـ عبر الاتصال المرئي ـ ، بتقديم أوراق اعتمادهم سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

– مصدر مسؤول بوازرة الداخليةيصرح بتطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان في ضحايا إعصار شاهين، الذي ضرب عدة ولايات في السلطنة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يبعث برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان في ضحايا إعصار شاهين، الذي ضرب عدة ولايات في السلطنة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يجري اتصالاً هاتفيًا ، بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان إثر تعرضها للحالة المدارية “إعصار شاهين”، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.

– 28 صفر 1443 هـ

– حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب (161) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات .

– معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرعى احتفال وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، تحت شعار “المعلم قلب التعليم النابض”؛ وذلك تزامناً مع المناسبة العالمية التي توافق 5 أكتوبر من كل عام.

– بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد شاكر المرقبي، ، ومعالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

– مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعلن السماح لعدد من الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة ورفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين .

– رفع تصنيف الفروسية السعودية إلى المستوى الثاني عالمياً .

– 29 صفر 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى في قصر الحكم حفل توقيع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عدد من الشراكات المجتمعية مع كليات التربية في كل من (جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرأس وفد المملكة في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين في روما .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي عقب صلاة العشاء صلاة الميت على بداح بن عبدالله الفغم – رحمه الله -، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، الرئيس الفخري لمنتدى الجوائز العربية، يفتتح، الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربيّة بمعرض الرياض الدوليّ للكتاب .

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، يدشّن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية .

أحداث شهر 3 ربيع الأول 1443

– 01 ربيع الأول 1443

– معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, يرعى بمقر الوزارة بالرياض؛ حفل تكريم 49 طالباً وطالبة حصلوا على 107 جوائز دولية في المسابقات العالمية، خلال عامي 2020- 2021م .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 47 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

– 02 ربيع الأول 1443 هـ

– قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تعلن عن سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، نتج عنه (10) اصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار .

– المملكة العربية السعودية تؤكد لمجلس الأمن الدولي في رسالة بعث بها مندوب المملكة الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله المعلمي ، أن استهداف ميليشيا الحوثي لبنية المملكة التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

– 03 ربيع الأول 1443 هـ

– رؤساء برلمانات مجموعة العشرين بمشاركة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يشددون على أهمية بناء توافق دولي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم جراء جائحة كورونا . وذلك بالقمة المنعقدة بالعاصمة الايطالية روما.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 35 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم، فريق ماغديبورغ الألماني بلقب النسخة الرابعة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021” والتي استضافتها جدة .

– 04 ربيع الأول 1443 هـ

– صدر بيان من الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يفتتح مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى في قصر الحكم ، توقيع اتفاقيات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” وجمعية البر الأهلية بالرياض لتوفير 5000 وحدة سكنية جديدة للأسر الأشد حاجة بقيمة إجمالية 1.62 مليار ريال .

– 05 ربيع الأول 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، يشهد توقيع 13 اتفاقية تسهم في تحقيق شعار “الجوف عاصمة للطاقة المتجددة” .

– وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ يطلق، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– أعلن مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين المنعقدة بجنيف، فوز مرشحة المملكة العربية السعودية الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، ومعالي

وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد الحقيل يشهدان توقيع اتفاقيات لتوفير 1000 وحدة سكنية لأسر جمعية ” بناء” .

– 06 ربيع الأول 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 55 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ يدشن المرحلة الأولى من مشروع الحديقة المركزية ، بمساحة 700 ألف متر مربع .

– 07 ربيع الأول 1443 هـ

– لجنة المساهمات العقارية “تصفية” تعلن عن صدور قرارات بالصرف للمساهمين في عدة مساهمات في عدد من مناطق المملكة بأكثر من 1.5 مليار ريال.

– شركة نيوم تعلن اكتشاف كائنات بحرية عملاقة ونادرة وجزر جديدة في شمال البحر الأحمر .

– 08 ربيع الأول 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 46 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– الصندوق السعودي للتنمية يحصل على شهادة الأيزو في نظام أمن المعلومات .

– اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021» بجميع أطقمها الجوية والفنية إلى قاعدة «الظفرة» الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

– 09 ربيع الأول 1443 هـ

– فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال ، يصل إلى جدة في زيارة للمملكة يؤدي خلالها مناسك العمرة .

– مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يعلن صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 .

-وزارة الصحة تعلن تسجيل 48 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

– صدر أمر ملكي بإعفاء معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه. وتعيين معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

– صدر أمر ملكي بترقية الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

– صدر أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

– 10 ربيع الأول 1443 هـ

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مشروع “THE RIG” الجديد في قطاع السياحة، وسيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

– 11 ربيع الأول 1443 هـ

– أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشن بالإمارة ، سبعة مشروعات تنموية في المنطقة بأكثر من نصف مليار ريال، لخدمة شبكة الطرق بإجمالي أطوال تجاوزت 120 كيلو مترًا.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ،يصل جمهورية كازاخستان في زيارة رسمية .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله –، إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان ، التي ستكون نواه لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث .

– 12 ربيع الأول 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 38 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– انطلاق أعمال المؤتمر الثاني “لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه” ، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض .

– 13 ربيع الأول 1443 هـ

– أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.

– تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – عبر الاتصال المرئي – معالي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للصحة .

– كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً والمقررة في 31 أكتوبر 2021، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

– تأهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على نظيره النصر 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن الدور نصف النهائي للمسابقة.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى افتتاح الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي يقام على مدى يومين في مركز الملك عبدالعزيز العالمي “إثراء” .

– 14 ربيع الأول 1443 هـ

– معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي يقدم بمقر وفد المملكة شيكاً بمبلغ مليون دولار أمريكي دعماً من المملكة العربية السعودية لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

– الهيئة العامة للترفيه تطلق موسم الرياض 2021 بحفل افتتاح استثنائي حضره جمهور ضخم وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض ستي.

– معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يرعى تدشين أكبر رحلة سعودية لاكتشاف الطلبة الموهوبين في عامها الثاني عشر .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 47 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– المملكة العربية السعودية تعرب عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏

– 15 ربيع الأول 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 46 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صدر بيان من الحرس الوطني حول وقوع حادث حريق عرضي في أحد المستودعات التابعة للوزارة في خشم العان في الرياض .

– 16 ربيع الأول 1443 هـ

– فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، يستقبل في القصر الجمهوري “أجودا” بالعاصمة البرتغالية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يبعث برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يفتتح الأعمال الإنشائية في مقر أكاديمية مهد الرياضية .

– 17 ربيع الأول 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء -حفظه الله -، يطلق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

– المملكة العربية السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضيها ومنشآتها المدنية .

– أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – ، استراتيجية استدامة الرياض على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي بدأ أعماله في العاصمة الرياض بحضور عددٍ من قادة الرأي والمتخصصين العالميين في مجال الاستدامة .

– دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان يصل والوفد المرافق له، إلى جدة في زيارة للمملكة يؤدي خلالها مناسك العمرة.

– 18 ربيع الأول 1443 هـ

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها .

– صدر بيان من الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يرأس وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 ـ 25 / 3 / 1443هـ الموافق 30 ـ 31 / 10 / 2021م وأن يشارك حفظه الله من خلال الاتصال المرئي.

– متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي يؤكد أن الجائحة لم تنته بعد ، ولدينا مكاسب تمثلت في تخفيف الإجراءات وليس إلغاوها.

– وصل إلى الرياض دولة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي والوفد المرافق له للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

– أرامكو السعودية وتوتال إنرجيز تدشنان أولى محطات الشبكة المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة في المملكة .

– وصل إلى الرياض دولة رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش والوفد المرافق له للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

– وصل إلى الرياض دولة رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن والوفد المرافق لها للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

– لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو رياض الظافري يحقق الميدالية الذهبية في وزن 51، عقب تجاوزه في اللقاء النهائي لاعب المنتخب السويدي في صراع البطولة الدولية، التي أقيمت بمدينة إيندهوفن بهولندا.

– 19 ربيع الأول 1443 هـ

– دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس يصل إلى الرياض, والوفد المرافق له , للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر .

– صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين, يصل إلى الرياض والوفد المرافق له, للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس هيئة جائزة الملك خالد، يعلن أسماء الفائزين بالجائزة للعام 2021م .

– صاحب السمو السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت, يصل إلى الرياض والوفد المرافق له, للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 51 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر, يصل إلى الرياض والوفد المرافق له, للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

– صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية , يصل إلى الرياض والوفد المرافق له , للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر .

– وصل إلى الرياض معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك ، والوفد المرافق له ، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

– معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي ، يصل إلى الرياض والوفد المرافق له ، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يفتتح، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دول قطر، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي، دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي، دولة الوزير الأول وزير المالية الجزائري السيد أيمن بن عبدالرحمن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي السيد أليكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي، دولة رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي عقدت اليوم بالرياض .

– 20 ربيع الأول 1443 هـ

– فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية , يصل إلى الرياض والوفد المرافق له , للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار .

– بدء أعمال “مبادرة مستقبل الاستثمار” في نسختها الخامسة، التي تقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان ” الاستثمار في الإنسانية ” بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار ، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.

– معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يفتتح المؤتمر والمعرض التقني التاسع “STCEX2021” ويرعى توقيع عدد من الاتفاقيات ، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق إنتركونتننتال بالرياض .

– إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من (5) ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي .

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، بدولة رئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس.

– أرامكو السعودية توقع 5 مذكرات تفاهم لتصنيع الهيدروجين الأخضر وخدمات الطاقة الخضراء وإنتاج المواد اللا معدنية .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.

– 21 ربيع الأول 1443 هـ

– انتخبت الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (RECOFI)التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا للدورة الحادية عشرة لمدة 3 سنوات، وذلك بإجماع أعضاء الهيئة كافةً.

– وزارة الخارجية تعرب عن أسفها لما تضمنته التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن ، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

– المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، تصنف جمعية (القرض الحسن)، “ALQARD ALHASAN ASSOCIATION” ومقرها لبنان، كياناً إرهابياً؛ لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، حيث تعمل الجمعية على إدارة أموال لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.

– 22 ربيع الأول 1443 هـ

– الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” تعلن عن أرباحها للربع الثالث من عام 2021م، حيث بلغت إيرادات الشركة 43.7 مليار ريال (11.65 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 51 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– أعلنت المملكة ممثلةً بوزارة المالية (المُصدر) اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام (2022م) بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليار ريال، إضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي.

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية عن إطلاق النسخة الثالثة من بطولة كأس السعودية 2022، أغلى سباق للخيول في العالم، على مدى يومي الجمعة والسبت 25 ـ 26 فبراير 2022، وسط ترقب سعودي وعربي وعالمي لهذا السباق، الذي يحقق نجاحات جديدة في كل نسخة, وكذلك زيادة جوائزه، لتصبح قيمتها الإجمالية، 35.1 مليون دولار.

– مدينة “الرياض” ثالث أذكى عواصم مجموعة العشرين في مؤشر IMD للمدن الذكية.. و”المدينة المنورة الرابعة عربيًا .

– 23 ربيع الأول 1443 هـ

– المملكة العربية السعودية تعلن، عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل” في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م.

– حكومة المملكة العربية السعودية تستدعي السفير في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال ال (48) ساعة ، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة .

– 24 ربيع الأول 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يرأس وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية ، عبر – الاتصال المرئي – .

– احتفظت المملكة العربية السعـودية بمقعد “نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات” حتى العام 2023م، وذلك بعد فوز وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد بالمنصب للدورة الثانية على التوالي.

– المملكة تتوج بالمراتب الخمس الأولى في مسابقة اتحاد النحالين العرب بالعاصمة التونسية.

– 25 ربيع الأول 1443 هـ

– وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية تدين بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، يجري، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. عبر فيه عن شكره لجلالة ملك البحرين، نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، وبما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، يجري، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. عبر فيه عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

– 26 ربيع الأول 1443 هـ

– صندوق التنمية العقارية يعلن عن توقيعه اتفاقية شراكة تمويلية، تعد الأولى من نوعها، مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، لإعادة تمويل محفظة عقارية يملكها الصندوق بقيمة 10 مليارات ريال، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– المملكة تفوز بالإجماع في انتخابات العضوية لمجلس إدارة التقييس (SMC) وإدارة مجلس الاعتماد (MAC) في معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (SMIIC) .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ يدعوإلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، يرعى، الحفل السنوي للجامعة وتخريج 216 طالبًا وطالبة من الدفعة التاسعة والثلاثين، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

– 27 ربيع الأول 1443 هـ

– صدر عن الديوان الملكي بيان بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

– مكافحة المخدرات تحبط مخططاً لتهريب أكثر من 1.7 مليون قرص إمفيتامين عبر ميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع الكويت .

– صدرت الموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تُموَّل ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة، لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.

– معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يوافق على تأسيس أول جمعية مهنية للآثار، وتشكّيل مجلس إدارتها .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي عقب صلاة العصر صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

– 28 ربيع الأول 1443 هـ

– معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، يجتمع بمكتبه بالوزارة ، مع وفد عُماني برئاسة معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي ويوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الاقتصاد الرقمي و مبادرة للمهارات الرقمية .

– أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – توقيعها اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الجزيرة لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال .

– 29 ربيع الأول 1443 هـ

– صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث يعلن إطلاق مبادرة وطنية لاستكشاف النقوش والفنون الصخرية الموجودة في مختلف المناطق السعودية، تحت عنوان “نقوش السعودية”.

– 30 ربيع الأول 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 43 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

أحداث شهر 4 ربيع الآخر 1443 هـ

– 01 ربيع الآخر 1443 هـ

– وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تؤكد في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 2021م.

– وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحصل على أربع شهادات عالمية من المنظمة الدولية للمعايير “آيزو – ISO”؛ نظير تحقيقها لمعايير الجودة العالمية في مجالات التقنية وأمن المعلومات، وإدارة الجودة واستمرارية الأعمال.

– 02 ربيع الآخر 1443 هـ

– وزارة الخارجية تعرب عن أدانة المملكة العربية السعودية بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً .

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 412 متبرعاً ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية .

– 03 ربيع الآخر 1443 هـ

– هيئة السوق المالية تسمح لمؤسسات السوق المالية، قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

– صدور موافقة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس أول جمعية مهنية للطهي .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 43 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– وزارة الرياضة تُطلق مشروع التصنيف الإداري للأندية الرياضية لرفع مستوى الحوكمة وتحسين المكافآت الممنوحة لها .

– 04 ربيع الآخر 1443 هـ

– مركز اتصال التحصيل بصندوق التنمية العقارية يفوزبجائزة أفضل مركز اتصال حكومي لفئة خدمات الدعم الحكومي لسنة 2021 على مستوى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن المسابقة السنوية لجوائز مراكز الاتصال الذي أقامته منظمة INSIGHTS في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

– معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي يقدم، بمقر وفد المملكة، شيكًا بمبلغ مليون دولار أمريكي دعمًا من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

– أمين منطقة الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بجميع أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال .

– 05 ربيع الآخر 1443 هـ

– طيران “ناس” يُطلق أولى رحلاته الدولية إلى “العُلا” القادمة من دبي والكويت والرياض وجدة والدمام .

– صدور قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل .

– صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

– انطلاق كأس موسم الرياض للصقور بإقامة 4 أشواط لمسابقة الملواح .

– 06 ربيع الآخر 1443 هـ

– برنامج “سكني” يعلن إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال .

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ (23)، خلال شهري رجب وشعبان من هذا العام 1443هـ، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتبلغ مجموع جوائزها (3.126.000) ريال.

– صدورالموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، يدشن فعاليات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع 2022″ .

– 07 ربيع الآخر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 45 حاله إصابة بفايروس كورونا بالمملكة .

– وزارة الحج والعمرة تعلن إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة للقادمين من خارج المملكة عبر تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” .

– 08 ربيع الآخر 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يصل إلى مملكة البحرين الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– 9 ربيع الآخر 1443هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى بالإمارة اطلاق ‏الموقع الإلكتروني لجائزة سموه للتميز البيئي وكذلك تخريج 40 شاباً أتموا دورات متخصصة في صناعة وتربية ‏النحل ومنتجاته . ‏

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية ” – حفظه الله –، يعلن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بحي عرقة بالرياض ،التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم .

– 10 ربيع الآخر 1443 هـ

– وزراة الصحة تعلن تسجيل 38 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– 11 ربيع الآخر 1443 هـ

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إنشاء مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون” التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

– لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ترفض، احتجاج نادي الهلال ضد مشاركة لاعب نادي الأهلي حمدي النقاز، مشيرة إلى أن الاحتجاج تم قبوله شكلياً ورفضه موضوعياً.

– وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختتم برنامجه المخصص للاطلاع على مرافق ملف “السعودية 2027” .

– 12 ربيع الآخر 1443 هـ

– معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يوقّع اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يدشن المرحلة الثانية لمبادرة “شرقية خضراء”، ضمن برنامج أمانة المنطقة في تشجير المدن.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يدشن بمكتبه , النسخة ‏الثانية ‏من مبادرة درب زبيدة 2022م .

– أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، إستراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية بميزانية تقدّر بمليارين و600 مليون ريال سعودي ضمن برنامج جودة الحياة.

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، الفائزين بجائزة الملك خالد للعام 2021.

– 13 ربيع الآخر 1443 هـ

– المملكة والبحرين تفعلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي تسهيلاً لحركة المسافرين والحفاظ على سلامتهم .

– وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في الرياض، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي (توكلنا) السعودي و(مجتمع واعي) البحريني؛ تسهيلاً لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد .

– صدور الموافقة السامية على تعيين محمد آل صايل رئيسًا للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية .

– أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا عن انطلاق عمل مونيكا ستاب أول مدربة لمنتخب كرة القدم للسيدات في تاريخ المملكة، وذلك في حدث خاص عُقد في مركز الاتحاد.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى انطلاق معرض الرياض للسيارات في نسخته الثانية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 .

– 14 ربيع الآخر 1443 هـ

– وزراة الصحة تعلن تسجيل 35 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، لمدير عام المنظمة فرناندو آرياس، تبرع المملكة للمنظمة، للمساهمة في إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد بمبلغ (50000) خمسين ألف يورو.

– وزارة الخارجية، تعلن إعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو.

– 16 ربيع الآخر 1443 هـ

– صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، يُتوِّج الفائزين ببطولة منطقة مكة المكرمة الدولية الثانية عشرة لجمال الجواد العربي.

– نادي سباقات الخيل يعلن عن تخصيص كأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة ” للإنتاج المحلي فقط” .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يفتتح الملتقى السنوي الوقفي الأول .

– وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد .

– معالي وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يرعى في مقر الهيئة بمدينة الرياض احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون.

– 17 ربيع الآخر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، يفتتح، مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– 18 ربيع الآخر 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يدشن، فعاليات ملتقى الفرص الاستثمارية بواحة المدن بالجوف .

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” برفقة والديهما إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمتين من جمهورية مصر العربية الشقيقة.

– وصول الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان إلى جدة ، للمشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” تحت شعار (الحوار وآفاق التعاون) الذي تستضيفه محافظة جدة.

– المملكة تفوز بعضوية مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي باليونسكو .

– نادي الهلال السعودي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، للمرة الرابعة في تاريخه، ليصبح بذلك أكثر نادٍ يتوج باللقب في تاريخ البطولة الآسيوية.

– 19 ربيع الآخر 1443 هـ

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” .

– 20 ربيع الآخر 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، يشهد مراسم توقيع عقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى وبرج طبي بسعة 300 سرير .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى في مكتبه بقصر الحكم ، توقيع اتفاقية لطرح أكثر من (500) وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنجح في الحصول على جائزتين ضمن مشاركتها في جائزة تجربة العملاء الدولية لهذا العام 2021، المقامة بالعاصمة الهولندية أمستردام .

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يصل، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية في زيارةٍ رسمية، تعد الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة العربية السعودية.

– وزارة الداخلية تعلن السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (إندونيسيا، باكستان، البرازيل ، فيتنام، مصر، الهند) دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها بعد استقرار الوضع الوبائي فيها .

– صدرت موافقة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس أول جمعية مهنية للتراث غير المادي في المملكة.

– انطلاق بطولة العالم للتايكوندو للسيدات ، على ملاعب الصالات الخضراء بمدينة الرياض.

– وكالة الانباء السعودية تحصل على المركز الثالث في مجموعة (التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية) في نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع .

– 21 ربيع الآخر 1443 هـ

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 143، وأعمال اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، في العاصمة الإسبانية مدريد .

– وزارة الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية من (جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابواي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني) وإليها ، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية .

– 22 ربيع الآخر 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 29 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– وزارة الداخلية تعلن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة . وتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام .

– 23 ربيع الآخر 1443 هـ

– وزارة الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر) والمغادرة إليها ، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، المديرية العامة للجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي .

– 24 ربيع الآخر 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة يطلق مرحلة التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة، بعد أن حققت شركة أرامكو السعودية الجدوى التجارية في تطوير أعمال الغاز الصخري (غير التقليدي).

– نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ، انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) .

– 25 ربيع الآخر 1443 هـ

– المملكة العربية السعودية، تدين وتستنكر ما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي .

– تُوج منتخب المملكة بخمس ميداليات في ختام منافسات النسخة الثامنة للبطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات، التي استضافتها العاصمة التونسية, بمشاركة 15 دولة.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 32 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ”الهيئة السعودية للبحر الأحمر”.

– معالي المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ،يتوّج الفائزين والفائزات في AtHack أكبر حدث تقني للأمن السيبراني بالعالم .

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مثّل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية، في حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة .

– 26 ربيع الآخر 1443 هـ

– مصدر مسؤول بوزارة الصحة يعلن رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة (أوميكرون) من الفيروس في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا .

– إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 40 طنا من الأكسجين المسال لتونس للإسهام في تلبية احتياجات قطاعها الصحي .

– 27 ربيع الآخر 1443 هـ

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الإستحقاق من الدرجة الثالثة لـ “60” مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن 7 مشاريع بلدية بالأحساء بتكلفة 530 مليون ريال .

– منظمة السياحة العالمية تدرج قرية “رجال ألمع ” السعودية في قائمة أفضل القرى السياحية في العالم .

– 28 ربيع الآخر 1443 هـ

– مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) تحصل على أول تصنيف ذهبي مستدام بامتياز في المملكة، عن فئة المجتمعات – مرحلة التصميم، من قبل برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

– انطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ، بمشاركة 20 سائقاً يمثلون كبرى الشركات العالمية في رياضة السيارات والمحركات .

– استمرار الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للمرحلة الابتدائية مع بداية الفصل الدراسي الثاني .

– وزارة الداخلية تعلن الحصول على الجرعة التنشيطية (المعززة) شرط لاستمرار حالة التحصين بعد مضي 8 أشهر من تلقي الجرعتين .

– 29 ربيع الآخر 1443 هـ

– فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. يصل إلى جدة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في قصر السلام بجدة ، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

– جرى اتصال هاتفي ضم كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية السيد محمد نجيب ميقاتي ، حيث أبدى دولة رئيس الوزراء اللبناني تقدير لبنان لما تقوم به المملكة العربية السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة حفل السباق الحادي والخمسين لنادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير “كأس الوفاء” في نسخته السابعة والعشرين.

– الخطوط الجوية السعودية توقّع اتفاقية مع شركة (CFM) لشراء محركات ( LEAP-1A) بقيمة 32 مليار ريال ، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية.

أحداث شهر 5 جماد الأولى 1443 هـ

– 01 جمادى الأولى 1443 هـ

– الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع أربع اتفاقيات مع أربع مؤسسات فرنسية، اختصت اثنتان منها في المجال الثقافي، واتفاقيتان في مجال البنية التحتية، وذلك لدعم استراتيجية الهيئة لتصبح العلا وجهة عالمية رائدة للتراث الثقافي والطبيعي في العلا .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يشهد، منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، التي أقيمت على حلبة كورنيش جدة.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية يرعى احتفال غرفة الشرقية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية .

– 02 جمادى الأولى 1443 هـ

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل في مكتبه بمقر المجلس في الرياض ، معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي السيد محمد علي حمد، والوفد المرافق له من مجلس النواب الجيبوتي .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 43 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صدر أمر سام كريم بتجديد عضوية الدكتور عبدالمحسن بن حسن الحربي في عضوية هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واختيار كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، كأعضاء من المتخصصين في مجال الوثائق والمحفوظات.

– قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، معالي الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية.وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص، جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى حفل افتتاح الملتقى الوطني الأول للمصرفية الإسلامية، تحت عنوان “ريادة المملكة للمصرفية الإسلامية” .

– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه الرياض .

– شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” تُوقِّعُ صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف عالمي .

– 3 جمادى الأولى 1443 هـ

– وزارة الخارجية الأمريكية، تؤكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية، مبينةً أن الحوثيين هم العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.

– “الخطوط السعودية” تسجّل رقماً قياسياً لعدد الرحلات اليومية منذ بدء الجائحة، بأكثر من (500) رحلة في يوم واحد .

– المملكة وعُمان توقعان خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي ، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسلطنة عُمان .

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل في مكتبه بمقر المجلس بالرياض, رئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وعدداً من المسؤولين في السفارة الأمريكية.

– جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، يستقبل في قصر العلم في العاصمة العُمانية مسقط، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– انطلاق مناورات التمرين الثنائي (ACE) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية .

– صدرعن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بياناً مشتركاً في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية. ويعقد جلسة مباحثات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

– افتتاح الطريق الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والبالغ مسافته 564 كيلو مترًاً من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، بتكلفة مليار وتسعمئة وسبعة ملايين وخمسمئة وسبعين ألف ريال.

– 4 جمادى الأولى 1443 هـ

– الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمرهدفاً جوياً معادياً تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

– 05 جمادى الأولى 1443 هـ

– قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بزيارة استاد لوسيل أحد ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في الدوحة، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

– صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة يعلن تسمية عام 2022م بـ”عام القهوة السعودية” للاحتفاء بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية وثقافة المملكة، وذلك عبر مبادرات وأنشطة وفعاليات تُقام على مدار العام.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية.

– ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني في قصر الصخير، وشارك فيه من الجانبين أصحاب السمو الملكي، والسمو، والمعالي، والسعادة أعضاء المجلس.

– 06 جمادى الأولى 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 48 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

– حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد فـي مجلس المنظمة البحريـة الدولية (IMO) للعامـين 2023-2022، وذلك بعد نيلها تصويت الدول الأعـضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة البريـطانية لندن .

– صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، يستقبل في دار يمامة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت يعقدان، جلسة مباحثات رسمية، وذلك بقصر بيان في العاصمة الكويت.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة .

– افتتاح بينالي “الدرعية” للفن المعاصر في حي جاكس بالدرعية ، بمشاركة فنانين عالميين .

– 07 جمادى الأولى 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 53 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة.

– توج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ، الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى لبطولة “قفز السعودية” في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يتوج في منتزه المغواة للاحتفالات بحائل الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى برالي حائل تويوتا الدولي 2021 في نسخته الـ 17 .

– 08 جمادى الأولى 1443 هـ

– شركة القدية للاستثمار تمنح عقدًا إنشائيًا بقيمة 3,75 مليارات ريال سعودي لتشييد متنزه Six Flags القدية .

– مجلس الوزراء يقر في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م). ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية ( تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال )، كما تقدر الإيرادات بمبلغ ( ألف وخمسة وأربعين مليار ريال )، وبفائض يصل إلى ( تسعين مليار ريال).

– 09 جمادى الأولى 1443 هـ

– بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 بالرياض بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يشهد بمقر الإمارة ، توقيع 15 مذكرة تفاهم لتوظيف أكثر من 3100 شاب وشابة .

– معالي وزير الإعلام المكلَّف، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، يرعى في الرياض، افتتاح اجتماعات الدورة الــ 41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 64 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، كما سُجِّلت حالتا وفاة.

– 10 جمادى الأولى 1443 هـ

– المملكة العربية السعودية، ترأس، الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض.

– المملكة العربية السعودية تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران بالمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك بإجماع الدول الأعضاء وبذلك تستمر المملكة برئاسة لجنة أمن الطيران للمرة الثانية على التوالي.

– توج بوكا جونيورز الأرجنتيني بكأس مارادونا لكرة القدم الذي إقيم على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، بالفوز بركلات الترجيح على برشلونة الإسباني بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

– الهيئة الملكية لمدينة الرياض تقدم ملف استضافة المملكة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض، حيث شاركت في الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، في العاصمة الفرنسية باريس، لبدء عملية تقديم العروض التي ستجري على خمس مراحل وستنتهي بالتصويت في نهاية عام 2023م .

– 11 جمادى الأولى 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

– ” مكافحة المخدرات ” تضبط أكثر (1.2) مليون قرص إمفيتامين مخدر وكيلو من مادة الحشيش المخدر داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض .

– الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير الصناعية توقع اتفاقية لتخصيص أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 3 ملايين متر مربع باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال، بمدينة رأس الخير الصناعية.

-وزارة الصحة تعلن تسجيل 88 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرعى، فعاليات “كل الأيام لنا” لتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع .

– 12 جمادى الأولى 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجتمع، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” بورغ برينده.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد “الدورة الثالثة” .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجتمع، مع معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس.

– مغادرة طائرتين إغاثيتين تمثلان أولى طلائع الجسر الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني .

– المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية يصدرون بيانًا حول الوضح الإنساني في اليمن .

– هيئة التراث تعلن نتائج أعمال التنقيب في موقع “قريّة” التي تعد من أكبر المستوطنات الأثرية الموثقة في الجزيرة العربية على الإطلاق مسوّرة بالحجارة على مساحة 300 هكتار، التي توصل إليها فريق مشترك بين الهيئة وجامعة فيينا النمساوية.

– صدور البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر .

– 13 جمادى الأولى 1443 هـ

– أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ؛ المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع “وسط جدة” (“نيو جدة داون تاون” سابقاً)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال .

– المملكة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية 2021م في حفل أقيم افتراضياً في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 80 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– 14 جمادى الأولى 1443 هـ

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

– 15 جمادى الأولى 1443 هـ

– وزارة الصحة تطلق حملة “حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية” للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، و الوصول للمناعة المجتمعية.

– 16 جمادى الأولى 1443 هـ

– المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، تعلن اختيار “الدرعية” عاصمة للثقافة العربية للعام 2030 .

-وزارة الصحة تعلن تسجيل 146 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالتا وفاة .

– 17 جمادى الأولى 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن, معرض مشروعات البلدية والإسكان بمحافظة طريف بنحو 55 مليون ريال.

– صدر أمر ملكي كريم يقضي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، باسم (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).

– صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير.

– 18 جمادى الأولى 1443هـ

– صدر بيان من الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

– أعلن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن الموافقة السامية على إنشاء “مركز سارة السديري لدراسات المرأة” في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن؛ بهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجتمع .

– أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 393 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 252 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالتا وفاة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في مستهل زيارة رسمية يقوم بها إلى جمهورية باكستان الإسلامية .

– المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت (IHS Markit) يعلن انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية (iBoxx Global Government Bonds Index).

– منتخب المملكة يتوج بلقب البطولة العربية الأربعين للقولف – رجال – التي أقيمت منافستها في القاهرة بمشاركة 13 منتخباً عربياً.

– 20 جمادى الأولى 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 332 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالت وفاة واحدة .

– افتتحت في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” بالعاصمة الرياض أكبر صالة “بولينج” ترفيهية في المملكة، لتكون واحدة من أحدث المرافق التي تحتضن فعاليات موسم الرياض 2021م.

– حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (57) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمنطقة جازان .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، يرعى حفل نادي سباقات الخيل على كأسي سمو ولي العهد بنسخته الـ 56 .

– حالتا وفاة وإصابة (7) مدنيين وأضرار مادية جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان .

– 21 جمادى الأولى 1443 هـ

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، معالي رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية محمد صادق سنجراني والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد من المجلس إلى باكستان.

– 22 جمادى الأولى 1443 هـ

– أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات انطلاق التحضيرات لتنظيم الكرنفال السعودي الدولي للسيارات (أوتوفيل)، وهو أضخم حدثٍ تفاعليٍ في عالم المحركات بمنطقة الشرق الأوسط .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يدشن بمكتبه، ‏(9) مشاريع تنموية في المنطقة بتكلفة تبلغ أكثر من 317 مليون ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل , يدشن في جامعة حائل، ‏16 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بتكلفة بلغت 361 مليون ريال .

– 23 جمادى الأولى 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -، يرأس اجتماعًا لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويطلع على “استراتيجية الرياض 2030” .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 524 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالت وفاة واحدة .

– 24 جمادى الأولى 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 602 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالت وفاة واحدة .

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يدشن في محافظة تيماء، مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في عدد من المشروعات القائمة ، والتي بلغت تكلفتها أكثر من 500 مليون ريال.

– صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً ( والثلاثة الأخرى هي : مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ) .

– 25 جمادى الأولى 1443 هـ

– افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، – عبر الاتصال المرئي – أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية في دورتها الثامنة.

– صدر قرار بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة ، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات .

– 26 جمادى الأولى 1443 هـ

– البنك المركزي السعودي يُعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر إضافية .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 752 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالت وفاة واحدة .

– 28 جمادى الأولى 1443 هـ

– وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 846 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالت وفاة واحدة .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، يرعى الحفل الافتتاحي الرسمي للنسخة الثالثة لرالي داكار السعودية 2022.

– 29 جمادى الأولى 1443 هـ

– معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص يوقّع عقدين بقيمة تجاوزت 18 مليون لصيانة الطرق وتشجيرها .

– أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال, وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 1024 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالت وفاة واحدة .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يشهد في مكتبه توقيع اتفاقية تطوير برج المياه “المَعلم” بمحافظة الخبر .

– معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف يدشن مبادرة “الاستكشاف المسرع”، معلنا عن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض .

– أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان قراراً رسمياً ينص على إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول إلى جمهورية طاجيكستان، اعتباراً من 1 يناير 2022م .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يدشن, عدداً من المشروعات التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.3 مليار ريال.

– 30 جمادى الأولى 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 1746 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالتي وفاة .

– شركة أم القرى للتنمية والإعمار، مالك ومنفذ وجهة “مسار” بمكة المكرمة بالشراكة مع شركة هامات القابضة توقع اتفاقية شراكة لتطوير وتشغيل أكبر مول في مكة المكرمة “مسار مول” بحجم استثمار يصل إلى 2.7 مليار ريال وينتهي العمل منه عام 2026م.

أحداث شهر 6 جمادى الآخرة 1443 هـ

– 01 جمادى الآخرة 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 2585 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يفتتح في الرياض ، ملتقى “اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني” .

– صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق وزارة الرياضة للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة.

– موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق كبير السن ورعايته.

– 02 جمادى الآخرة 1443 هـ

– إحباط محاولة تهريب (2.8) مليون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على مستقبلها بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت، عبر الحدود الشرقية للمملكة .

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك يشهد بمكتبه ، مراسم توقيع عقد مشروع استثماري لإنشاء وتشغيل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، الذي سيكون على مساحة 58.662 ألف متر مربع بمدينة تبوك.

– طيران أديل يدشن أولى رحلاته من الرياض إلى الطائف .

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل ، يشهد حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل للعام 1443هــ – 2022 م .

– 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 3168 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة . كما جرى تسجيل حالتي وفاة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، يرعى، حفل افتتاح مهرجان ” شتاء جازان 22 ” ،وذلك بالمسرح المفتوح بالمدينة الجامعية في جازان .

– حقق فريق الهلال بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على نظيره الفيصلي ( 4-3 ) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

– هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد، في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، بطائرتها (شارك) خفيفة الوزن، التي تعد أصغر طيار “امرأة” تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم مروراً بـ 52 دولة من ضمنها المملكة كأحد نقاط التوقف.

– 04 جمادى الآخرة 1443 هـ

– أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض، عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به ،حمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.

– حقق الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس المركز الأول في منافسات سيف الملك “بيرق المؤسس” للون الصفر، فيما تصدر فلاح سلطان المطيري لون الشعل في الفئة ذاتها، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.

– وزارة الخارجية توضح بان الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسي بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي داكار 2022م .

– 05 جمادى الآخرة 1443 هـ

– رحبت المملكة العربية السعودية بالحوار بين الأطراف السودانية، ونوهت بدور الأمم المتحدة، وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية.

– انطلاق الكرنفال السعودي الدولي للسيارات (أوتوفيل) الأضخم في الشرق الأوسط ، في حلبة ميدان ديراب بمدينة الرياض.

– المجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، ترحب بالإعلان عن قيام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان.

– 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

– استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 3460 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، يعلن عن إطلاق مشروع النقل العام في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة.

– معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يصدر قراراً وزارياً بتعيين مجلس إدارة مؤقت للغرفة التجارية بمنطقة تبوك.

– توّج معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي فريق المملكة النسائي ببطولة المملكة لكرة القدم “سيّدات” موسم 2021-2022م، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق التحدّي بسبعة أهداف دون مقابل، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

– 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 4778 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة .

– شركة أرامكو ترعى أول شاحنة على مستوى العالم تعمل بالهيدروجين خلال سباق رالي داكار في نسخته السعودية الثالثة للعام 2022م بالتعاون مع “جوسين” الفرنسية .

– 9 جمادى الآخرة 1443 هـ

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 5362 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتسجيل حالتي وفاة .

– مديرو ورؤساء وكالات الأنباء العربية، يزورون، منطقة ” بوليفارد رياض سيتي” إحدى مناطق موسم الرياض، بحضور رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يفتتح ، المرحلة الأولى من مشروع واحة الملك سلمان بن عبدالعزيز للعلوم.

– 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 263 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية .

– بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، فخامة الرئيس إلهام علييف؛ رئيس جمهورية أذربيجان يضع حجر الأساس لمشروع لاستغلال طاقة الرياح تنفذه شركة “أكوا باور” السعودية بقيمة 1.1 مليار ريال .

– صدر أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيين معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه .

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور/ صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور/ منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين المهندس/ عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

– 11 جمادى الآخرة 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 5628 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتسجيل حالتي وفاة .

– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتمكن من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8,3 ملايين حبة كبتاجون بمنفذ ميناء جدة الإسلامي بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذ.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض يؤدي ، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن هذلول -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

– 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصلت إلى تونس العاصمة دفعة من المساعدات السعودية الطبية تشمل 160 طنا من الأكسجين السائل، في إطار الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس.

– برنامج “سكني” يعلن استفادة 225 ألف أسرة خلال 2021 واستهدافه خدمة 180 ألف أسرة جديدة .

– انطلاق التمرين التعبوي المشترك الثالث للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

– 13 جمادى الآخرة 1443 هـ

– صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، يُدشِّن 7 مشروعات مائية وبيئية بتكلفة تجاوزت 306 ملايين ريال .

– أتاحت وزارة الصحة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 11 عاماً .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى، الحفل الختامي للمهرجان السعودي للجواد العربي تحت شعار “عبية في الدرعية” بالشراكة مع “هيئة تطوير بوابة الدرعية” وذلك في منتجع الفروسية العالمي.

– 14 جمادى الآخرة,1443 هـ

– توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 5505 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتسجيل حالتي وفاة .

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، يشهد توقيع عقد استثماري لمشروع المواقف الذكية بمدينة بريدة بقيمة 422 مليون ريال .

– أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

– 15 جمادى الآخرة 1443 هـ

وزارة الصحة تعلن تسجيل 5873 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتسجيل حالتي وفاة .

– فخامة الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، يصل إلى الرياض في زيارة للمملكة.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة، ، فخامة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا ، ويعقدان جلسة مباحثات رسمية .

– أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم.

– أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة بوسكو وشركة سامسونج سي تي، عن توقيعهم مذكرة تفاهم ثلاثية، تهدف لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي الكوري الذي احتضنته العاصمة الرياض.

– شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، توقع عدداً من الاتفاقيات خلال منتدى الاستثمار السعودي – الكوري .

– 16 جمادى الآخرة 1443 هـ

– فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا يزور والوفد المرافق له ، إحدى محطات مشروع قطار الرياض.

– هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية وتعلن صدور أحكام قضائية .

– 17 جمادى الآخرة 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 5591 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتسجيل حالتي وفاة .

– استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية السيد ألكسندر لافرينتيف.

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق “مجموعة بوتيك”، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها.

– وزارة الطاقة توقع عدداً من مذكرات التفاهم حول استخدام وقود الهيدروجين للمركبات والحافلات في المملكة .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشاريع نفذتها “السعودية للكهرباء” بأكثر من مليار ريال .

– 18 جمادى الآخرة 1443 هـ

– صدر عن الديوان الملكي بيان بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .

– افتتاح المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة 47 شركة طبية محلية وعالمية يمثلون 30 دولة ، في فندق هيلتون الرياض.

– 19 جمادى الآخرة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 4608 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتسجيل حالتي وفاة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، يرعى توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز البُن السعودي في المنطقة .

– 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

– أتمت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة، وذلك بالمزاد العلني الذي أقيم بمحافظة الخبر لبيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بأكثر من (4) مليارات ريال.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشن بمكتبه، مشروع جزيرة الأسماك بمحافظة القطيف، ومشروع تشغيل وسط العوامية .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يدشن 20 مشروعًا تنمويًا لخدمات بيئية ومائية وزراعية بتكلفة تزيد عن 3.6 مليارات ريال .

– إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، سلّم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية .

– 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

– سقوط جسم معادٍ أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان، نتج عنه إصابتان لمقيمَيْن وأضرار مادية .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 4838 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتسجيل حالتي وفاة .

– صاحب السموّ الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز أميـر المنطقة الشرقية يفتتح، المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) .

– المملكة العربية السعودية تندد بالهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي .

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي .

– معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرعى، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي “التعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية”، الذي ينظمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

– 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

– تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وصل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض ، في زيارة رسمية للمملكة.

– استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

– المملكة والعراق توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي ، قع المذكرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مع معالي وزير الكهرباء العراقي المكلف المهندس عادل كريم .

– صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بضم كفاءات وطنية رائدة ومميزة.

– صدور بيان مشترك لزيارة دولة رئيس وزراء مملكة تايلند إلى المملكة العربية السعودية .

– 23 جمادى الآخرة 1443 هـ

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية .

– انتزع المنتخب السعودي الأول لكرة اليد بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2023 “بولندا-السويد” للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه المستحق على منتخب أوزبكستان بنتيجة (24-31) .

– 24 جمادى الآخرة 1443 هـ

– صدر أمر ملكي : يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

– معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب يدشن في مقر النيابة الرئيس ، “منصة الصلح الإلكتروني”، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وقياس الأثر وتلبي تطلعات المستفيدين .

– 25 جمادى الآخرة 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 4474 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتسجيل حالتي وفاة .

– 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

– وصول عدد من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون إلى المنطقة الشرقية لحضور الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس .

– توّج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس الأوروغواياني فيديريكو فيربير بعد حصوله على المركز الأول بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،يرعى الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 3” .

– الهيئة العامة للترفيه، تعلن في مدينة الرياض، عن “جوائز صنّاع الترفيه” JOY AWARDS بنسخته الثانية، – وهي واحدةً من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة-، تحت مظلة “موسم الرياض” .

– 27 جمادى الآخرة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يشهد، اكتمال المرحلة الثالثة من مشروع نقل المياه المحلاة من محطة “الشقيق” على ساحل البحر الأحمر إلى منطقة عسير.

– مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة الأطفال في اليمن بقيمة 8 ملايين دولار .

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، يدشن مبنى جامعة الأعمال والتكنولوجيا (مبنى الكورنيش) الذي يقع على مساحة تفوق 40 ألف متر مربع .

– الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة السعودية للكهرباء، توافق على بيع ونقل كامل حصص الشركة في رأسمال الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.

– 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

– وزارتا الثقافة والتجارة تُعلنان عن تسمية القهوة العربية بـ”القهوة السعودية” في المقاهي والمطاعم .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 4211 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة، وتسجيل 4 وفيات .

– كشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أكثر من 5,300 موقع تنتشر فيها الثروات المعدنية في المملكة وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال .

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اعتماد مشاريع الخدمات الكهربائية بالمنطقة ضمن ميزانية 2022م بقيمة تقارب 1.5 مليار ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأخوه معالي وزير الداخلية بسلطنة عُمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، يتفقدان، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان .

– المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- في التعامل مع الجائحة.

– محافظة العلا تشهد، حفل تدشين سباق “طواف السعودية 2022″، الذي يقام في المملكة للمرة الثانية .

– صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، يعلن تقديم المملكة 30 مليون دولار لمؤسسة (ألِف) دعماً للجهود الدولية لحماية التراث الثقافي وإعادة تأهيله.

– 29 جمادى الآخرة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يرعى بمقر الإمارة ، مراسم توقيع عدد من العقود الاستثمارية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 107 ملايين ريال .

– انطلقت في الرياض فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر “LEAP” التقني الدولي تحت شعار “عينٌ على المستقبل”، بمشاركة واسعة من أكثر من 350 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم.

– وزارة السياحة والريتز كارلتون يوقعان مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 236 متدرباً ومتدربة ضمن مبادرة “مستقبلك سياحة” .

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، يفتتح، مستشفى سبت العلايا العام بسعة 100 سرير وتكلفة إجمالية بلغت 175.335.945 ريالاً.

– استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في قصر البحر بأبوظبي.

– أعلن مؤتمر LEAP22 الذي تستضيفه الرياض عن استثمارات تزيد عن 6.4 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية، وتعزيز مكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

– شركة أرامكو السعودية تعلن الإطلاق الرسمي لصندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7) .

أحداث شهر 7 رجب 1443 هـ

– 01 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 4092 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالتي وفاة.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، بالصياهد الجنوبية للدهناء.

– صدر بيان من الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

– 02 رجب 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، يصل إلى العاصمة الصينية بكين، ليرأس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وتشارك المملكة لأوّل مرّة في الأولمبياد الشتوي عن طريق لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي .

– وزارة الداخلية تشترط الحصول على الجرعة التنشيطية (الثالثة) كشرط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة وإلزام القادمين بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR).

– انطلاق بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الرابعة الآسيوية ، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

– أعلنت أرامكو السعودية وفريق (آستون مارتن كوجنيزانت) لسباق الفورمولا 1 شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، تسعى الشركة من خلالها إلى تعزيز إستراتيجيتها الرامية لتطوير محركات الاحتراق الداخلي ذات الكفاءة العالية.

– صدر بيان عن الديوان الملكي بوفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود .

– 03 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 3555 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وثلاث حالات وفاة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يؤدي، صلاة الميت على والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

– افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022” بمشاركة سعودية لأول مرة منذ انطلاق الدورة عام 1924م .

– 04 رجب 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، يفتتح، مقر الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن .

– 05 رجب 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يدشن، (21) مشروعًا تنمويًا جديدًا لخدمات بيئية ومائية وزراعية في المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 3260 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالة وفاة واحدة.

– انطلاق أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2022 ، بمشاركة قادة الفكر وشركاء التقنية من أنحاء العالم لمشاركة المعرفة والخبرات والتجارب في مجال المدن الذكية.

– النجم الأمريكي هارولد فارنر يحرز لقب بطولة السعودية الدولية للجولف ،التي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يرعى، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض ، بقيمة تبلغ أكثر من 14 مليار ريال على مساحة مليون و800 ألف متر مربع في العاصمة الرياض.

– 06 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 3747 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، و(3)حالات وفاة.

– شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالإمارة ، توقيع عقود استثمارية مع مستثمرين من دولة الكويت الشقيقة بإجمالي إيرادات بلغت 340 مليون ريال.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يصل، إلى جمهورية باكستان الإسلامية، في زيارة رسمية.

– صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تصنيف ائتماني “A1″ وتقييم “Aa2” من وكالة “موديز” ، وفيتش للتصنيف الائتماني .

– 07 رجب 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجري اتصالاً هاتفياً، بدولة رئيس الوزراء السنغافوري السيد لي هسين لونغ ، و يستعرضان العلاقات الثنائية والفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة .

– صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية .

– 08 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 3162 حاله اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وثلاث وفيات .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض يؤدي، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان – رحمه الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

– فريق تشيلسي الإنجليزي يتأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة في الإمارات، بعد تغلبه على الهلال السعودي بهدف مقابل لا شيء 1-0 ، في الدور نصف النهائي.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يتلقى اتصالاً هاتفيًا من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية .

– 09 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 2866 حاله اصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وثلاث وفيات .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،يدشن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد.

– الدفاعات الجوية السعودية تحبط عملاً عدائيا وتدمر طائرة (مفخخة) أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي . نتج عن ذلك وقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة .

– 10 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 2523 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وثلاث وفيات .

– 12 رجب 1443 هـ

– أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ عن نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

– هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق أول إذاعة إخبارية في المملكة ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير.

– صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (11) متهماً “مواطنين وتسعة وافدين” في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال

– صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران يدشّن مشروعات صحية بمحافظة شرورة بتكلفة تجاوزت 34 مليون ريال .

– معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يوقع عقد مشروع تصريف مياه الأمطار لمنطقتي الهدى والأجاويد بتكلفة إجمالية تقدر بـ 114.292.313 ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ 30 شهرا .

– 13 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 2227 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالة وفاة واحدة .

– موسم الرياض يحقق أرقامًا استثنائية غير مسبوقة منذ انطلاق فعالياته، حيث تخطى عدد الحضور حاجز الـ 11 مليون زائر.

– افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لطب الطوارئ في مدينة الرياض .

– 14 رجب 1443 هـ

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ “32” مقيمًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات .

– صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنك رقمي محلي ثالث باسم (بنك دال ثلاث مئة وستون D360 Bank)..

– مجلس الوزراء يقر تعديلات في نظام المحاماة .

– أعلنت 16 دولة مشاركتها في كأس السعودية العالمي المقام يومي 25 – 26 فبراير 2022, في ثالث نسخة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية .

– 15 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 1793 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وحالتي وفاة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يطلق مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان .

– 16 رجب 1443

– صدر عن الديوان الملكي بيان بوفاة والدة سمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود.

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 1376 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وتسجيل 3 حالات وفاة .

– 17 رجب 1443 هـ

– معالي الأستاذ محمد بن داخل المطيري الأمين العام لمجلس الشورى يتسلم جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الأمناء العامين للمجالس .

– معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المجلس المشارك في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية .

– 18 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 997 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وتسجيل حاله وفاة واحدة .

– 19 رجب 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يدشن مشاريع تنموية بمحافظات الطائف وميسان والمويه ، والتي بلغت قيمتها مايزيد عن 9 مليارات و 821 مليون ريال.

– وقعت شركة القدية للاستثمار اتفاقية شراكة إستراتيجية تاريخية مع قطبي الرياضة السعودية “نادي النصر” و “نادي الهلال”، لمدة عقدين تبدأ من عام 2022 إلى عام 2042 بقيمة 100 مليون ريال سنوياً لكل نادٍ .

– شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعلن عن اكتمال إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع ناديي الاتحاد والأهلي، لتكون بموجبها شريكاً إستراتيجياً للناديين، في عقد يمتد لمدة 20 عاما بقيمة 100 مليون ريال سعودي سنوياً لكل نادٍ، بدأً من عام 2022م .

– نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022م .

– 20 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 1052 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وتسجيل حالتي وفاة .

– 21 رجب 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يرعى ، احتفال جامعة جازان بتخريج أكثر من 11 ألف طالب وطالبة ، وذلك بالمدرج المفتوح في المدينة الجامعية .

– المملكة تحتفي بيوم التأسيس للدولة السعودية ، عام 1727م.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى فعالية ” مسيرة البداية ” في وادي نمار ضمن فعاليات المملكة في الاحتفاء بيوم التأسيس، التي قدمها 3500 فنان وممثل ومؤدٍّ قدموا لوحات فنية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون.

– 22 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 627 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وتسجيل 3 حالات وفاة .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 15 قاضيًا بديوان المظالم .

– المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 بالرياض ، يختتم أعماله بتأكيد أهمية مستقبل الطاقة .

– 23 رجب 1443 هـ

– معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي يفتتح فعاليات المعرض القرغيزي بالرياض .

– 24 رجب 1443 هـ

– انطلاق بطولة كأس السعودية 2022 في نسختها الثالثة في الرياض ، التي تُعد الأغلى عالمياً بجوائز تبلغ 35.1 مليون دولار بمشاركة 240 جواداً من 16 دولة .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 664 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وتسجيل حالتي وفاة .

– 25 رجب 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى، حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته الثالثة ، ويسلم كأس السعودية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز مالك الجواد امبلم رود حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.

– معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان أرزيبيك قوجوشيف، يصل والوفد المرافق له إلى الرياض .

– 26 رجب 1443 هـ

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ “148” مواطنًا وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 632 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وتسجيل حالتي وفاة .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، يعلن اكتشاف، عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, يدشن في جدة , 72 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تجاوزت 15.4 مليار ريال .

– 27 رجب 1443 هـ

– الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، تدشن أولى رحلاتها إلى تايلاند، التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يحضر، الحفل التكريمي الذي أقامته المنصة الوطنية للعمل الخيري ” إحسان ” لتكريم المحسنين، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

– 28 رجب 1443هـ

– وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ترحب بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية .

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 563 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وتسجيل ثلاث حالات وفاة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة، فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

– عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع معالي وزير الداخلية بالجمهورية التونسية توفيق شرف الدين، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في مقر وزارة الداخلية التونسية.

– 29 رجب 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 476 حاله إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمملكة ، وتسجيل حاله وفاة واحدة .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، يرعى توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الشاطئ المعياري .

– جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحري يصل إلى الرياض .وكان في استقبال جلالته بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يستقبل في قصره بالرياض، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. ويقيم مأدبة غداء تكريماً لجلالته .

-30 رجب 1443 هـ

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، عن إنشاء “تروجينا” الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد في حوار مع مجلة أتلانتيك أن السعودية تتطور وفقًا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها.

أحداث شهر 8 شعبان 1443 هـ

– 01 شعبان 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 363 حاله إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالمملكة .

– 02 شعبان 1443 هـ

– الاتحاد السعودي للرياضة يُطلق “ماراثون الرياض 2022” ، بمشاركة أكثر من 10,000 متسابق وبجوائز تزيد على مليوني ريال سعودي .

– صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، يدشن، فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الخامسة عشرة، الذي تنظمه أمانة المنطقة، بمشاركة من الغرفة التجارية الصناعية بالجوف، في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

– وزارة الدفاع تطلق ثمانية معارض مصاحبة في مناطق المملكة بالتزامن مع معرض الدفاع العالمي .

– 03 شعبان 1443 هـ

– وزارة الصحة تعلن تسجيل 317 حاله إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالمملكة .

– افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم عبر – الاتصال المرئي – مبنى الدفاع المدني بمحافظة الأفلاج.

– مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي يؤكد بأن العالم لايزال يواجه الجائحة، ، لافتاً النظر إلى أن منحنى الحالات شهد نزولا بنسبة 95% عما سجلته في الموجه الأخيرة وكذلك الحال بالنسبة للحالات الحرجة انخفضت بنسبة 62%. .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل انطلاق فعاليات منتدى المياه السعودي في دورته الثانية ، بفندق هيلتون الرياض .

– 04 شعبان 1443 هـ

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض معرض الدفاع العالمي 2022 في النسخة الأولى، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية .

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يشهد في مقر الإمارة بجدة, توقيع ثلاثة عقود لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لكل من مناطق المحمدية، والهدى، والأجاويد، بالإضافة إلى طريق الملك فيصل (عابر القارات سابقاً), بتكلفة إجمالية للمشاريع الثلاثة تقدر بنحو 395.193.965 مليون ريال.

– “موسم الرياض” يواصل تحطيم الأرقام باستقبال 13 مليون زائر .

– بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة. ترسية وتوقيع عقود شراء الطاقة لمشروعين للطاقة المتجددة في الرَّس وسِعد بطاقة 1000 ميجاواط .

– أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على هامش معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي.

– 05 شعبان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ويستعرضان مجالات التعاون الرياضي والفرص الواعدة لتطويره .

– فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يصل إلى الرياض

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

– وزارة الدفاع تعلن توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزاً لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي .

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجتمع في الديوان الملكي بقصر اليمامة ، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

– صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

– اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في جولة بمعرض الدفاع العالمي 2022 بالرياض في نسخته الأولى.

– سفارة المملكة بأوكرانيا تؤكد استمرارها بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين .

– صدور قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنوياً .

– 06 شعبان 1443 هـ

– حصل وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري على المركز الأول في جائزة الطبيب العربي لعام 2021م.

– أعلنت وزارة الداخلية، وعلى هامش معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن، توقيع (4) عقود عسكرية مع عددٍ من الشركات المحلية والدولية، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 400 مليون ريال.

– أبرمت وزارة الدفاع (23) عقدًا مع شركات محلية وعالمية، بقيمة إجمالية تقارب (13) مليار ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض الدفاع العالمي 2022، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالرياض .

– المديرية العامة للجوازات تعلن رفع حظر سفر المواطنين إلى مملكة تايلاند والسماح للتايلانديين بدخول المملكة.

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يتوِّجُ الفائزين بجائزة مكة للتميِّز وملتقى مكة الثقافي .

– 07 شعبان 1443 هـ

– تعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.

– 08 شعبان 1443 هـ

– صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي بأنه امتدادًا للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم إخلاءهما ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض.

– نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، في مراسم تنصيب فخامة السيد غابريل بوريك رئيساً لجمهورية تشيلي، وذلك في مقر الكونجرس التشيلي بمدينة فالبارايسو.

– 09 شعبان 1443 هـ

– صدور بيان من وزراة الداخلية بتنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى .

– 10 شعبان 1443 هـ

صدر بيان من الديوان الملكي بوفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمها الله .

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق .

– 11 شعبان 1443هـ

– أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – حفظه الله -، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

– صَدَرَت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات.

– 12 شعبان 1443 هـ

– توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فريق الأهلي بكأس المركز الأول للدوري الممتاز للمرة الطائرة والميداليات الذهبية، عقب تحقيقه اللقب الـ 24 في تاريخه على مستوى منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، فيما قلد فريق الهلال بالميداليات الفضية، عقب تحقيقه مركز الوصافة، والنادي الفيصلي الميداليات البرونزية عقب حلوله في المركز الثالث.

– تأهل فريق التعاون إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الجيش السوري بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1.

– 13 شعبان 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

– وصول دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له إلى الرياض, في زيارة رسمية للمملكة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة، دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى حفل انطلاق رالي جميل للسيدات في نسخته الأولى “حائل 13” .

– دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مشاريع تنموية وتعليمية وبلدية بمحافظة البكيرية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 28 مليون ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , يضع حجر الأساس لمشروع البلد القديم ويدشن جادة السواقي التاريخية بمحافظة البكيرية .

– معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، يدشن أربعة مشاريع صناعية؛ تنوعت بين العديد من الأنشطة الصناعية بقيمة إجمالية تتجاوز نصف مليار ريال، خلال زيارته التفقّدية للمدن الصناعية بجدة.

– معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد يوقعان في القاهرة ، محضراً مشتركاً حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

– البنك المركزي السعودي يصدر قرارًا بشأن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس .

– 14 شعبان 1443 هـ

– دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يقوم ، بزيارة مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية (سبادك) بالرياض، في إطار زيارة دولته للمملكة العربية السعودية.

– دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر والوفد المرافق له الرياض .

– الشركة السعودية العالمية للموانئ تعلن بدء تشغيل ميناء الرياض الجاف .

– إنفاذاً للتوجيه الكريم، أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواءً كانوا سيّاحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية.

– توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين في الحفل الختامي ، وذلك بميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة .

– 15 شعبان 1443 هـ

– فخامة رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح يمنح”جائزة الرياضة الوطنية” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة؛تقديراً لجهود سموه في تطوير الرياضة السعودية، والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب دعمه الرياضة في جمهورية المالديف، بما يعزِّز سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الثالثة والعشرين لعام 1443هـ، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

– 16 شعبان 1443 هـ

– الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي .

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل نادي سباقات الخيل السنوي الكبير على كأسي المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – وتوج الفائزين بكأسي المؤسس .

– 17 شعبان 1443 هـ

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان ، كما دمرت وأسقطت (9) طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

– شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” تعلن عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العمومية بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم يملكها المستثمرين وذلك عبر رسملة 15 مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وتوزيع 0.3518 ريال عن كل سهم ،وذلك إثر إعلانها نتائجها المالية لعام 2021 .

– مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة يُندد بتعرُّض عددٍ من المرافق في مواقع مختلفة من المملكة لاعتداءاتٍ بطائراتٍ مُسيّرة، ويشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية وأمن إمدادات الطاقة .

– معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي،يُكرِّمُ رواد العمل الاجتماعي الفائزين في الدورة التاسعة من “جائزة الأميرة صيتة” .

– 18 شعبان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يرعى، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بعنوان “التحول نحو الابتكار”، الذي تنظِّمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية، وذلك في “جدة سوبردوم”.

– المملكة العربية السعودية تعلن أنها تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من مليشيات الحوثي الإرهابية .

– نيوم تعلن عن إطلاق إحدى شركاتها التابعة وهي شركة نيوم للطاقة والمياه “إنوا” ENOWA، وذلك في إطار سعيها لتأسيس منظومة رائدة لأنظمة المياه والطاقة المستدامة على مستوى العالم.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يشارك في انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 144، والمجلس الحاكم للاتحاد واللجان الدائمة، الذي يعقد في بالي بجمهورية إندونيسيا .

– وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا حادثة تحطم طائرة ركاب في منطقة قوانغشي الصينية، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

– فخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى الرياض .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي، فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في قصره بالرياض ، فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان ويقيم مأدبة عشاء تكريماً لفخامته .

– 19 شعبان 1443 هـ

– افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , مشروعات تعليمية في مدينة سكاكا بتكلفة 22 مليون ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى، حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن أولى شراكات السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

– 20 شعبان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, يفتتح, المرحلة الأولى من مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات “صناعية شمال جدة .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، يدشنان النسخة الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والنسخة الأولى للألعاب المختلفة للبنين والبنات، في حفل أقيم بمقر وزارة التعليم في مدينة الرياض

– 21 شعبان 1443 هـ

– المنتخب السعودي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022م في قطر ، وهي المرة السادسة في تاريخه.

– 22 شعبان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين بكأس أمير منطقة الرياض لقفز الحواجز التي يقيمها مركز المرتجز للفروسية بملهم.

– صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العميد الركن تركي المالكي بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لعمل عدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

– مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة يصرح بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة ومحطة “المختارة” في منطقة جازان لهجمات بمقذوفات صاروخية .

– 23 شعبان 1443 هـ

– وكالة التصنيف الائتماني (إس آند بي) تحدث تصنيفها للمملكة عند “A- / A-2” مع تغيير النظرة من مستقرة إلى إيجابية .

– معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين‏ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في 34 دولة، وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة في الدول المعنية .

– 24 شعبان 1443 هـ

– تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ،انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الرتزكارلتون بالرياض .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح الملتقى العلمي حول تكامل المسؤوليات الاجتماعية لخدمات ذوي اضطراب طيف التوحد، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال .

– بنك التنمية الاجتماعية يعلن عن دعم رواد الأعمال في المملكة بأكثر من 11 مليار ريال في الأعوام الثلاثة القادمة .

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، يتوج سائق فريق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابين الفائز بالمركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، المقام على حلبة كورنيش جدة .

– 25 شعبان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمةيطلق مبادرة “أخضر مكة”، بهدف زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة، وحماية الموائل الطبيعية .

– المملكة، تبدأ، حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، يرعى الحفل السنوي لجمعية خيرات لحفظ النعمة بفندق الريتز كارلتون.

– 26 شعبان 1443 هـ

– رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع يوقع، 4 عقود لمشاريع جديدة تنموية وخدمية في الجامعة، بقيمة إجمالية بلغت 72,494,442 مليون ريال .

– أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية (42) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، على سلك أعضاء النيابة العامة.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يرعى توقيع اتفاقيات لاستثمارات صناعية ضخمة في 5 قطاعات لشركة “دسر” .

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام 2022 في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية.

– المنتخب السعودي لكرة القدم يتغلب على نظيره الأسترالي بهدف مقابل لا شيء 0-1 , على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

– 27 شعبان 1443 هـ

– افتتاح المشاورات اليمنية-اليمينة، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أيده الله) وسمو ولي عهده الأمين (حفظه الله) – المملكة تقدم 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يدشن، 4 مشاريع تنموية على طرق منطقة الجوف، بتكلفة مالية بلغت (224) مليون ريال .

– صدور الأمر السامي الكريم بضم جريدة “أم القرى” إلى وكالة الأنباء السعودية .

– 28 شعبان 1443 هـ

– نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (19) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (22)، وذلك في مقر الكلية بمحافظة الطائف .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يرعى افتتاح الدورة الـ 46 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تحت شعار “وحدة من أجل الإنسانية” بمقر الهيئة بحي السفارات

– رئاسة أمن الدولة تصدر تصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية ،بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى محافظة جدة، قادماً من الرياض.

– نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (35) من طلبة كلية الملك فهد البحرية، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (26)، وذلك بمقر الكلية بالجبيل .

– 29 شعبان 1443 هـ

– نادي الهلال يتوج ببطوله كأس وزارة الرياضة لكرة السلة ، بعد فوزه على نظيره الاتحاد 92-70 في اللقاء الذي أقيم على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة.

– قرعة نهائيات كاس العالم 2022 تضع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا .

أحداث شهر 9 رمضان 1443 هـ

– 01 رمضان 1443 هـ

– وزارة الخارجية تعبر عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية.

– 02 رمضان 1443 هـ

– اختتم “صنع في السعودية” مشاركته كراعٍ ذهبي في معرض “الخمسة الكبار” 2022 بالرياض، الذي أُقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وافتتحه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل .

– 03 رمضان 1443 هـ

– تأهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على فريق الشباب 2 – 1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب الدور نصف النهائي للمسابقة.

– 04 رمضان 1443 هـ

– فريق الفيحاء يتاهل إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الاتحاد بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن نصف نهائي المسابقة.

– توج معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، عقب تحقيقه للقب النسخة الـ 31 من بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

– جائزة غازي القصيبي تعلن أسماء الفائزين في دورتها الأولى في أفرعها الثلاثة: الأدب، والإدارة والتنمية، والتطوّع.

– انتخبت الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد “IACA” المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتكون عضوًا فاعلًا في مجلس الأمناء للأكاديمية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد انضمام المملكة إلى عضوية الأكاديمية لتصبح أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية باعتبارها منظمة دولية.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – على إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري في السابع من شهر رمضان، وذلك امتداداً لرعايته – أيده الله – لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان، في هذا الشهر الفضيل.

– 05 رمضان 1443 هـ

– المملكة تؤكد في كلمتها أمام هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح (UNDC) في دورة العام 2022م، المنعقدة اليوم في نيويورك، التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق. ضرورة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل كخطوة أولى لتحقيق إزالة الأسلحة النووية حول العالم .

– حرس الحدود يحبط محاولات تهريب مخدرات إلى جازان ونجران وعسير ومكة وتبوك ويقبض على (50) متهماً .

– هيئة السوق المالية تحقق المركز الأول كأفضل بيئة عمل على مستوى الجهات الحكومية في المملكة للعام 2022.

– صدر بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود .

– 6 رمضان 1443

– المملكة العربية السعودية ترحب بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي, وتعلن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي على النحو الاتي : (2) مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني.

ثانياً : تقديم (1) مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م.

– انطلاق منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، بمشاركة 20 فريقًا بينها 4 فرق يمثلون المملكة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل، إلى المدينة المنورة.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، يدشن عددًا من المشروعات التقنية، ضمن الخطة التطويرية الشاملة لإمارة المنطقة .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يؤدي , عقب صلاة العصر، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

– وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

– 07 رمضان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يزور المسجد النبوي في المدينة المنورة. ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في قصر طيبة بالمدينة المنورة، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه – رعاه الله -.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يزور، مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه – حفظه الله – بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيّده الله -.

– البنك المركزي السعودي يتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي .

– معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، يدشن المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة، والذي وافق العديد من الاعتبارات المهمة التي تحاكي روحانية المسجد الحرام.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، يُدشنان ، الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تُقام للعام الثاني على التوالي؛ بتبرعين سخيين؛ حيث قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعاً بمبلغ 30 مليون ريال، فيما قدّم سمو ولي العهد تبرعاً بمبلغ 20 مليون ريال.

– 08 رمضان 1443 هـ

– وزارة الحج والعمرة تٌقرر رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها .

– انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني 2022 ، الذي تبلغ جوائزه 5 ملايين ريال والذي يجمع ست رياضات إلكترونية وهيOverwatch , Rocket league:, Pubg mobile , Call Of Duty , R6S , league Of Legend على مدار 12 أسبوعاً .

– 09 رمضان 1443 هـ

– حازت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي على جائزة الإنجاز الاستثنائي الدولي من جامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الحفل (48) لتوزيع جوائز الجامعة.

– 10 رمضان 1443 هـ

– أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بالتعاون مع مجموعة stc مشروع “ميدياثون”، تحت شعار “سباق الإعلام”، وهو حدث تنافسي يتسابق فيه الأفراد من إعلاميين ومتخصصين ومهتمين، لتقديم مبادرات ومشروعات نوعية، تسهم في وضع حلول مبتكرة للتحديات الإعلامية.

– نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (80) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (49)، وذلك بمقر الكلية بالعيينة.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ”12″ مواطنًا، وذلك لتبرع كل واحد منهم بأحد أعضائه الرئيسة، سواء كان العضو من حي أو من متوفٍّ دماغيًا .

– 11 رمضان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، يرعى حفل تكريم طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة .

– 12 رمضان 1443 هـ

– المملكة تحقق تقدماً في المؤشر العام لتصنيف (QS) للجامعات على المستوى العالمي، وذلك بوجود 14 جامعة سعودية في تصنيف 2022 بدلاً من 9 جامعات في عام 2019 .

– المملكة تعرب عن تعازيها للفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية “ميجي / أغاتون” .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يستقبل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله-.

– وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

– المملكة العربية السعودية و دولةالكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة.. وتجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يجري اتصالاً هاتفيًا ، بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن خلاله على صحته، وتمنياته – أيده الله – الصادقة بدوام العافية لجلالته.

– استقبل فخامة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في القصر الرئاسي ببعبدا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري .

– 13 رمضان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتلقى اتصالاً هاتفياً، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

– منصة ” إحسان ” تحصد أكثر من مليار و800 مليون ريال في اليوم السابع من انطلاق الحملة .

– 14 رمضان 1443هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يجري اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.

– 15 رمضان 1443هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يجري اتصالاً هاتفياً بدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لدولته بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يؤكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا وتحقق الأمن والاستقرار .

– 16 رمضان 1443 هـ

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، قامت المملكة بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر، وذلك ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديًا.

– 17 رمضان 1443 هـ

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.

– صدر بيان من الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود .

– أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين ثمانية وثلاثين قاضيًا بديوان المظالم.

– 18 رمضان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجري اتصالاً هاتفيًا، بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن خلاله على صحته، راجياً لجلالته دوام العافية.

– معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يرعى ليلة تكريم كبار المانحين لمنصة جود الإسكان، في حفل نظمته المنصة لتكريم أصحاب العطاءات الخيرية في قطاع الإسكان الخيري من المؤسسات والأفراد المشاركين في حملة “جودك أثر” ، كما شهد الحفل إغلاق 789 حالة سكنية للأسر الأشد حاجة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض يؤدي، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

– 19 رمضان 1443 هـ

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يستقبل في قصر السلام بجدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين .

– توّج معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الفائزين بالمراكز الأولى لمسابقات القرآن الكريم والآذان العالمية “عطر الكلام” بالجوائز المليونية المخصصة لأعذب الأصوات وأكثرها جمالًا في التلاوة ورفع الآذان، والبالغة قيمتها 12 مليون ريال.

– 20 رمضان 1443 هـ

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله -، في قمة مكة المكرمة عام 1439هـ الذي جمع قادة كل من (المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة)، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بمبلغ (2,5) مليار دولار من المملكة والإمارات والكويت، ومنها تقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية من كل دولة من الدول الثلاث لمدة خمس سنوات بواقع (50) خمسين مليون دولار سنوياً؛ فقد صرفت وزارة المالية الدفعة الرابعة من منحة المملكة للأردن لدعم الميزانية البالغة (50) خمسين مليون دولار.

– 21 رمضان 1443 هـ

– فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال يصل جدة .

– استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.

– 23 رمضان 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يبعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.

– بلغ إجمالي التبرعات التي تلقَّتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أكثر من 1,941,158,012 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26,185,412 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4,666,686 مستفيداً.

– 24 رمضان 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يوجه بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.

– فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار يصل إلى جدة .

– 25 رمضان 1443هـ

– فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة، يصل إلى جدة .

– وزارة الصحة تعلن عن البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية الثانية للفئة العمرية من 50 عاما فما فوق لمن يرغب،وذلك بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى .

– تبرعات منصة “إحسان” تتجاوز 2 مليار ريال .

– حكومة المملكة تعلن عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.

– 26 رمضان 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي، فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.

– فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصل إلى جدة .

– دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة جمهورية غينيا كوناكري محمد بيافوقي يصل إلى جدة .

– 27 رمضان 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في قصر السلام بجدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ونواب رئيس المجلس.

– دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شبهاز شريف يصل إلى المدينة المنورة, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه, والتشرّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.

– فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا يصل إلى جدة.

– المديرية العامة للجوازات تعلن رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

– 28 رمضان 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجتمع في قصر السلام بجدة، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

– دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف يصل إلى جدة .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.

– أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تطبيق “توكلنا خدمات” لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد بكل يسر وسهولة.

– 29 رمضان 1443هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يستقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة، معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق بن علي الغانم.كما استقبل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتورسعد بن ناصر الشثري، وأئمة المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه – أيده الله -.

– 30 رمضان 1443 هـ

– صدر بيان مشترك لزيارة دولة رئيس وزراء باكستان الإسلامية السيد/ محمد شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ ،وتشرف بإلقائها معالي وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك .

أحداث شهر 10 شوال 1443 هـ

– 01 شوال 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يؤدي في مكة المكرمة، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين ، ويستقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

– 03 شوال 1443 هـ

– البنك المركزي السعودي يقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس ، وذلك في إطار سعي البنك إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

– 04 شوال 1443 هـ

-صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة لتطوير الطائف .

-صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة لتطوير الإحساء.

-صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.

-صدور امر ملكي بإعفاء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء من منصبه, وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للأحساء بالمرتبة الممتازة.

-صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة.

– 05 شوال 1443 هـ

– معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية يعلن استثمارات جديدة بأكثر من 32 مليار دولار ، في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية .

– 6 شوال 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية .

– 07 شوال 1443 هـ

– المنتخب السعودي للرياضيات يعتلي منصات التتويج في أولمبياد البلقان للرياضيات 2022 المقامة في قبرص، بعد الفوز بست (6) ميداليات ” 5 فضيات وبرونزية واحدة” ، بمشاركة 93 طالباً، يمثلون 16 دولة.

– معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يفتتح، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

– صدر عن الديوان الملكي بيان : خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله – يجري منظار للقولون ، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد .

– 08 شوال 1443 هـ

– افتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أعمال “مؤتمر مستقبل الطيران” الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني ، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض .

– 09 شوال 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني (مودة ورحمة) من الجمهورية اليمنية إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.

– 10 شوال 1443 هـ

– وزارة الداخلية البريطانية تعلن انضمام المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين إلى دول مجلس التعاون فيما يتعلق بحالة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة .

– 12 شوال 1443 هـ

– صدر بيان من الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ يعزيان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق والأمتين العربية الإسلامية في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ يوجه بإقامة صلاة الميت الغائب على سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالمسجد الحرام والمسجد النبوي .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعزي هاتفيًا سمو ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .

– حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، للعام السادس عشر على التوالي 15 جائزة كبرى و 6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022” من بين طلاب 85 دولة ، الذي أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية .

– أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رحمه الله – .

– 13 شوال 1443 هـ

– صدر بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ أقدم على الانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية والدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة لتنفيذ جريمة إرهابية وتخابره وتجسسه .

– صدر بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ أقدم على الاشتراك مع عدد من الإرهابيين في قتل أحد رجال الأمن أثناء تواجده في الدورية الأمنية وتمويله لأعمال إرهابية من خلال تلقيه أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن .

– صدر بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ بالمنطقة الشرقية، أقدم على الاشتراك في خلية إرهابية والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب واستهداف رجال الأمن بالقتل وإتلاف الممتلكات العامة.

– 14 شوال 1443 هـ

– أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية” ) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، مسجلةً زيادة نسبتها 82% على أساس سنوي في صافي الدخل الذي ارتفع إلى 148.0 مليار ريال سعودي (39.5 مليار دولار أمريكي) وبذلك سجلت الشركة أرباحًا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019.

– أعلنت وزارة المالية ، نتائج ميزانية الربع الأول من السنة المالية 2022م.

– صدر بيان من الديوان الملكي بمغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى، حفل تخريج الدفعة الـ 43 من طلاب وطالبات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل .

– وصل إلى الرياض أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المتوج بـ 22 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022 ) ، برفقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” المهندس فيصل الدويش، وسط استقبال حافل في مطار الملك خالد الدولي من مسؤولي التعليم ورجال موهبة والأهالي .

– 15 شوال 1443 هـ

– نجاح فصل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” الملتصقين بالرأس في عملية استغرقت 15 ساعة .

– مصدر مسؤول يفند التصورات الإعلامية الخاطئة تجاه “مدينة نيوم”ويؤكد أن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.

– 16 شوال 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، يرعى، حفل توزيع جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في دورتها السادسة للسنة الثانية ، في جامعة الأمير سلطان بالرياض.

17 شوال 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية ويلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف .

– كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , طلاب وطالبات تعليم مكة المكرمة وجدة الفائزين بجوائز معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022)، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

– صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب جامعة شقراء .

– مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية تونس .

– 18 شوال 1443 هـ

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسليم مساعدات إنسانية إلى جمهورية الفلبين بقيمة 3 ملايين و 200 ألف دولار أمريكي .

– 19 شوال 1443 هـ

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، توًّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله -، فريق الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 – 2022، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

– 20 شوال 1443 هـ

– وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة مصابة بجدري القردة في المملكة .

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يشارك في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي،المنعقد في العاصمة المصرية ، الذي جاء لاتخاذ موقفٍ يرقى إلى مستوى اللحظة الصعبة للقضية الفلسطينية.

– هبطَ فريق الحزم رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته من الاتفاق بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال مواجهتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام .

– مجموعة stc وعلي بابا تؤسسان شركة Ali Baba Cloud للحوسبة السحابية في السعودية . برأس مال قدرة 894 مليون ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يدشن، بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة، 27 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تجاوزت 927 مليون ريال.

– 21 شوال 1443 هـ

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة ” برفقة والديهما، قادمًا من محافظة عدن . ؛لدراسة حالتها،والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى ، حفل خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية لمرحلة البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي 1442/1443 هـ 2021 م, وذلك في الصالات الخضراء بالرياض.

– 22 شوال 1443 هـ

– نيوم و”الخطوط السعودية” تعلنان إطلاق رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى دبي ، مع خطط مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يرعى، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات جامعة بيشة، وذلك على ملعب الجامعة بمحافظة بيشة.

– صندوق التنمية الزراعية يوقع عقود تمويل لاستيراد منتجات زراعية بقيمة 367 مليون ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل خريجي وخريجات جامعة الفيصل للعام الجامعي 1442/1443 هـ 2021 م وذلك في مقر الجامعة .

– 23 شوال 1443 هـ

– تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية .

– المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 3 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي 2022 .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى ، احتفال مركز الملك سلمان الاجتماعي بمناسبة مرور 25 عاماً على افتتاحه ، وذلك في مقر المركز.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي .

– المغامر بدر الشيباني يتسلق قمة جبل إفرست ، ويصل لأعلى قمة في العالم على ارتفاع (8.848م) .

– 24 شوال 1443 هـ

– بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة تقدر بـ 150 مليون ريال .

– افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, عددًا من المشروعات البلدية المنجزة حديثًا من الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والبنية التحتية تتجاوز تكاليفها الإجمالية 170 مليون ريال.

– أعلن مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ عن إطلاق الأعمال الإنشائية بالمجمع الملكي للفنون في مدينة الرياض على مساحة تزيد على 500 ألف متر مُربع.

– صدر بيان عن الديوان الملكي بوفاة والدة صاحب السمو الأمير / فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي .

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يرعى، حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة من طلاب جامعة القصيم، الذي أقيم في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية.

– 26 شوال 1443 هـ

– المملكة الأولى عالمياً في تصدير التمور لعام 2021 بقيمة تجاوزت مليار ريال ، وفقاً لما أعلنه موقع (TradeMab ) التابع لمركز التجارة العالمي .

– حقق الطلبة المشاركون في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية «آيتكس 2022» في ماليزيا، 8 جوائز عالمية كبرى في عدد من المجالات العلمية.

– 28 شوال 1443 هـ

– صعود ناديي الخليج والعدالة من دوري ”يلو“ لأندية الدرجة الاولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

– صدر أمر ملكي بتعيين بإعفاء معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه وتعيين معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– صدر أمر ملكي يكون معالي الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.

– صدر أمر ملكي بتعيين المهندس / خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين بإعفاء معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ / حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي المهندس / طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ / حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي : يرقى اللواء الركن / نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن .

– صدر أمر ملكي يرقى اللواء / محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى .

– 29 شوال 1443 هـ

– الهلال يُتوّج بكأس الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عام.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يرعى حفل الزواج الجماعي الحادي عشر للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بقاعة الخزامى بالرياض .

أحداث شهر 11 ذو القعدة 1443 هـ

– 01 ذو القعدة 1443 هـ

– معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، يصل والوفد المرافق له، إلى الرياض , في زيارة رسمية للمملكة.

– بعثةُ المنتخب السعودي الأول تصلُ إلى مدينة أليكانتي الإسبانية؛ استعدادًا لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.

– 02 ذو القعدة 1443 هـ

– فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان يصل إلى جدة.

– أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف تاريخي لمواقع أحافير منقرضة منذ 80 مليون سنة في محافظتي ضباء وأملج في المملكة تحتوي على بقايا حيوانات بحرية.

– حصلت المملكة على 4 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS 2022” التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف بسويسرا .

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يطلق الموسم الأول لجائزة سموّه لوقف القرآن .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , يرعى، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 1443هـ، والبالغ عددهم 1400 خريج، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.

– حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم، جائزتين عالميتين في أولمبياد آسيا ‏‎والباسيفيك للمعلوماتية APIO 2022 الذي نظمته جمهورية مصر عن بعد، بمشاركة 900 طالب، يمثلون 35 دولة .

– 03 ذو القعدة 1443 هـ

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ “60”مواطناً لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات .

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ “18” مواطناً و” مقيم” لتبرع كل منهم بدمه خمسين مرة .

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على إقامة المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -..

– وزارة الخارجية تعبر عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بتمديد فترة الهدنة إلى شهرين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، وأن يتمكن المبعوث الأممي لليمن من فتح طريق تعز لحركة وتنقل الآف المدنيين .

– 06 ذو القعدة 1443 هـ

– صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة كابيتال بنك يعلنان توقيع اتفاقية اكتتاب بقيمة نحو 695 مليون ريال .

– صندوق التنمية الزراعية يوقع عقد تمويل مع الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بقيمة 121 مليون ريال .

– المنتخبُ السعودي يخسرُ في أول تجاربه الاستعدادية لمونديال 2022 أمام كولومبيا .

– 07 ذو القعدة 1443 هـ

– صنفت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية، عدد (16) اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة .

– مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا .

– 08 ذو القعدة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يدشن بقصر الحكم , عددا من المبادرات الصحية المجتمعية في محافظة الخرج.

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يكرم بمكتبه ، الطالبة إعتزاز سعد النفيعي من مدارس تبوك العالمية، بمناسبة فوزها بالمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني العبقري الصغير، التي أقيمت في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ.

– وزارةُ السياحة تطلق برنامج “رواد السياحة” الذي يهدف إلى تنمية قدرات مئة ألف شابٍ وشابةٍ وتزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجال الضيافة والسياحة والسفر لتهيئتهم للعمل في قطاع السياحة المزدهر في المملكة.

– وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تؤكد في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

– 09 ذو القعدة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يشهد بمقر الإمارة ، توقيع عقود عدة مشاريع لتحسين خدمات المياه بالمنطقة الشرقية في الدمام والخبر والأحساء والقطيف، بقيمة 4.3 مليارات ريال .

– صاحب السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، يفتتحُ معرضَ مشروع “صنع في السعودية” في سكاكا .

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد بالمنطقة، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة .

– 10 ذو القعدة 1443 هـ

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا (للقرآن الكريم، والسنة النبوية) على مستوى دول غرب أفريقيا برعاية المملكة، وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يرعى حفل تخريج 4633 متدرباً ومتدربة من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة .

– أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان .

– 11 ذو القعدة 1443 هـ

– صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، يرعى حفل تخريج 6693 خريجاً وخريجة في جامعة حائل.

– 13 ذو القعدة 1443 هـ

– شركة stc تعلن عن توصية مجلس إدارتها بمنح سهم ونصف لكل سهم لزيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال .

– أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط “صافر” الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

– هيئة السوق المالية تعلن عن صرف مبلغ 40 مليون ريال تعويضات لمتضررين من المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل .

– 14 ذو القعدة 1443 هـ

– وزارة الداخلية تعلن عن ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي وما رفعته الجهات الصحية وللمكتسبات المتحققة في مكافحة الجائحة والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين.

– أمانة الشرقية المنطقة الشرقية ترسي عددًا من المشاريع الاستثمارية بمخطط أجيال أرامكو بالظهران بإجمالي إيرادات 350 مليون ريال .

– أعلنت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة, أسماء الفائزين بدورتها العاشرة للعام 1443هـ – 2021م .

– 15 ذو القعدة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، يرعى حفل تخريج الدفعات الثانية والثالثة والرابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

– 16 ذو القعدة 1443 هـ

– صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

– البنكُ المركزي السعودي يرفعُ معدلَ اتفاقياتِ إعادة الشِّراء وإعادة الشِّراء المعاكس .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة

الرياض يرعى ، حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود الدفعة 61 في

ملعب ( مرسول بارك ) بالمدينة الجامعية بالدرعية.

– 17 ذو القعدة 1443 هـ

– المملكة تتقدم للمرتبة 17 من 63 دولة في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية .

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب وطالبات جامعة تبوك .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يجتمع مع معالي وزير الدفاع الماليزي السيد هشام الدين حسين.

– صاحب السموِّ الملكي فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، يرعى حفلَ تخريجِ الدفعة الـ 16 من طلاب جامعة الجوف ويدشن الملتقى العلمي .

– 18 ذو القعدة 1443 هـ

– دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلسِ إدارة هيئة تطوير المنطقة فعالياتِ معرضِ المدينة المنورة للكتاب .

– وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لميليشيا حزب الله الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصاً من بينهم دولة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري -رحمه الله- وجرح 226 شخصاً.

– منح دولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي وسام الشرف لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لجهوده المتميزة وسرعة استجابته وتدخلاته في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للنازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال .

– 19 ذو القعدة 1443 هـ

– صدر بيان من الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود .

– 20 ذو القعدة 1443 هـ

– الشركة السعودية للكهرباء تحصد جائزة برنامج الإبداع القيادي المستدام على مستوى الشرق الأوسط .

– مطار الملك خالد يحقق جائزة أفضل مطار تطورًا في العالم لعام 2022م, والذي يأتي على هامش مؤتمر Passenger Terminal Expo في باريس .

– صدر بيان من الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي.

– المنتخب السعودي الأولمبي يتوج، بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، للمرة الأولى في تاريخه.

– 21 ذو القعدة 1443 هـ

– رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من:

(جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية الهند).

– أعلن برنامج الأراضي البيضاء بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مكة المكرمة، وجدة، وحاضرة الدمام، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات

النظامية اللازمة.

– صدر عن الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -يغادر في زيارة لمصر والأردن وتركيا استجابة للدعوات المقدمة لسموه.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يصل القاهرة وفي مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

– 22 ذو القعدة 1443 هـ

– تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر السلام بجدة، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة، وعضو مجلس الشورى.

– صدر بيان من الديوان الملكي بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – .

– صدر قرار مجلس الوزراء بنقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يعقدان لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة بالعاصمة المصرية القاهرة .

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك يرعى ، جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 35.

– 23 ذو القعدة 1443 هـ

– أشاد خبراءُ صندوق النقد الدولي في بيانهم التمهيدي الذي تم إصدارُه عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، بقوة اقتصادها وقوة وضعها المالي .

– أعلن مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه أسماء الفائزين بالجوائز الخمس في الدورة العاشرة للجائزة لعام 2022 وهم علماء دوليون بارزون في تخصصات متنوعة من علوم المياه بالإضافة إلى علماء في مجالات أخرى .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، يغادر، العاصمة الأردنية عمّان, وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

– صدر بيان ختامي مشترك لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية .

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التركية أنقرة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وعقدا لقاءً ثنائياً استعراضا خلاله العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره.

– صدر بيان ختامي مشترك لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية تركيا .

– معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل يدشن 5 باقات دعم اختيارية ضمن حلول وخيارات أكثر لمستفيدي “سكني”؛ لتصلَ خياراتُ الدعم لمستفيدي “سكني” إلى 9 خيارات.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف يشهد، حفل تخرج الدفعة ( 18) من طلاب وطالبات جامعة الطائف، وذلك بمدينة الملك فهد الرياضية.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يرعى، افتتاح أعمال “مؤتمر أوقاف الجامعات السعودية” ويدشن 7 مبادرات نوعية لتطوير الأوقاف الجامعية.

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يرعى حفل تخريج الدفعة الـ14 بجامعة فهد بن سلطان.

– 26 ذو القعدة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يستقبل دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق. لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي .

– 27 ذو القعدة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام ، دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

– صدر عن الديوان الملكي بيان بوفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود .

– أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداعه أكثر من 842 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني”.

– أعلنت “تداول السعودية” عن نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة, لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في تعليم القريات .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يؤدي ، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود – رحمها الله – في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

– 28 ذو القعدة 1443 هـ

– أعلنت الهيئةُ الملكيةُ لمحافظةِ العُلا خطةَ إطلاقِ مشروعِ “وادي الفن” الراميةِ إلى تطوير المحافظة وتحويلها إلى وجهة للتراث العالمي.

– نادي الهلال يتوج بلقب دوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي. والأهلي والفيصلي يهبطان برفقة الحزم لدوري الأولى .

– 29 ذو القعدة 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،يبعث برقية عزاء ومواساة لملك الأردن إثر حادث تسرب غاز في ميناء العقبة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية عزاء ومواساة لملك الأردن إثر حادث تسرب غاز في ميناء العقبة.

– صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالحكم على (17) متهماً بالسجن (91) عاماً ومصادرة أكثر من (2.5) مليار ريال في جرائم تستر وغسل أموال .

– 30 ذو القعدة 1443هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يدشن (93) مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تجاوزت (8.5) مليارات ريال

– المديرية العامة لمكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من (3) ملايين قرص إمفيتامين ، مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق .

– صندوق التنمية الزراعية يوقع عقد تمويل مع شركة التنمية الغذائية بقيمة 150 مليون ريال .

أحداث شهر 12 ذو الحجة 1443 هـ

– 01 ذو الحجة 1443 هـ

– أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة تأجير الطائرات “AviLease”، التي تهدف للإسهام في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات .

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يشارك في افتتاح مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز ،في العاصمة الأذربيجانية باكو .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظه الله –،يعلن عن التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلين بما ُيعزز من تنافسية وريادة المملكة عالميًا .

– البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعلن عن تقديم حزمة مشاريع حيوية لليمن ممثلةً بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي .

– 02 ذو الحجة 1443 هـ

– معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل يُدشن 8 مراكز جديدة للرعاية الصحية الأولية بجدة ويُثمن دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي .

– 03 ذو الحجة 1443 هـ

– المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان 2022 ، التي أقيمت في البوسنة والهرسك .

– صدر أمر ملكي بإعفاء صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه.

– صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ / أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذة الشيهانه بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ / منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه نائباً لسكرتير سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين صاحبة السمو الأميرة / هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور / رميح بن محمد الرميح نائباً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ / إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين المهندس/ عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ / أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور/ خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.

– 05 ذو الحجة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

– صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

– 06 ذو الحجة 1443 هـ

– مجلس الحبوب الدولي يجدد انتخابه للمملكة العربية السعودية في اللجنة الإدارية للمجلس للدورة 2022/2023م، حيث تضم اللجنة في عضويتها (8) دولٍ يتم انتخابهم من إجمالي (30) دولةً، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والممثل لعدد (27) دولةً.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 450 متبرعاً ومتبرعة من المواطنين والمواطنات ومقيم ومقيمة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

– 08 ذوالحجة1443هـ

– نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور معروف أمين يصل والوفد المرافق له إلى جدة لأداء مناسك الحج.

– فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية

الإسلامية الموريتانية، يصل والوفد المرافق له إلى جدة لأداء مناسك الحج.

– وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق

تثبيت الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

– 09 ذو الحجة 1443 هـ

– فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان يصل الى جدة لأداء مناسك الحج.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

– 10 ذو الحجة 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يوجهه كلمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف المملكة والمواطنين .

– صدر عن الديوان الملكي بيان بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز .

– 11 ذو الحجة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السموالملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

-رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – سلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بمشعرمنى، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي .

– 13 ذو الحجة 1443 هـ

‏‎- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، يدشن المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة.

– 15ذوالحجة1443هـ

‏‎- وزارة الصحة تعلن عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

– 16ذو الحجة 1443هـ

– بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جدة، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في قصر السلام بجدة ، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

– التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعقدان جلسة مباحثات رسمية ويرأسان اجتماعاً موسعاً بقصر السلام في جدة .

– وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، إلى جدة، لحضور قمة جدة للأمن والتنمية, وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي،صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء .

– دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، يصل إلى جدة، للمشاركة في, قمة جدة للأمن والتنمية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء .

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليالعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، في جدة، دولة السيد

مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق, وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة .

– وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة

كهرباء جنوب جمهورية العراق .

– صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، يوقعان المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق .

– 17 ذو الحجة 1443هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يوقع وأصحاب المعالي وزراء الاستثمار والاتصالات والصحة في المملكة العربية السعودية، مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية، 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة .

– صدور بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية .

– فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يصل إلى جدة لحضور لحضور قمة جدة للأمن والتنمية, وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

– صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت يصل إلى جدة لحضور لحضور قمة جدة للأمن والتنمية, وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء .

– صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. يصل إلى جدة لحضور لحضور, قمة جدة للأمن والتنمية, وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء .

– صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان يصل إلى جدة لحضور لحضور قمة جدة للأمن والتنمية, وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء .

– أعلنت المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية أرتميس مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، التيتتضمن أيضًا الانضمام إلى التحالف العالمي لعودة الإنسان مجددًا إلى القمر.

– جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. يصل إلى جدة لحضور لحضور قمة جدة للأمن والتنمية, وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

– أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 / بي 2) للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، ابتداءً من 1 أغسطس 2022.

– جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. . يصل إلى جدة لحضور لحضور قمة جدة للأمن والتنمية, وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، توقع مذكرة تفاهم مع شركة IBM الرائدة في مجال التقنية الرقمية، وذلك لتأهيل 100 ألف شاب وفتاة على

مدى خمس سنوات، ضمن ثمانية مبادرات مبتكرة من خلال اتفاقيات مستقبلية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً محورياً للتقنية والابتكار

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

– صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يصل إلى جدة لحضور لحضور قمة جدة للأمن والتنمية, وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

– المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، توقعان مُذكرة تعاون بين البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس .

– الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الأمن الوطني الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمن السيبراني .

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، المشاركين في قمة جدة للأمن والتنمية.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن

عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قمة جدة للأمن والتنمية, بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة

ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

– صدور بيان مشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

– فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يغادر جدة بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية استمرت يومين ، شارك خلالها في قمة جدة للأمن والتنمية.

– المنتخب السعودي للفيزياء يواصل تألقه ويحقق ثالث إنجازاته خلال أشهر بحصده 5 جوائز عالمية في أولمبياد الفيزياء الدولي 2022 التي اقيمت في سويسرا عن بعد.

– 18 ذو الحجة 1443هـ

– تداول السعودية تطلق، أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي، بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية .

– 20 ذو الحجة 1443هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يدشن (28) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بتكلفة تجاوزت (572) مليون ريال .

– 21 ذو الحجة 1443هـ

– انطلاق فعاليات مهرجان صيف أبها 2022 ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أميرمنطقة عسير .

– 22 ذو الحجة 1443 هـ

– شركة كهرباء السعودية تكشف عن نجاح تنفيذ الأعمال في مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين منطقتي القصيم والمدينة المنورة؛ حيث يعد أطول خط ربط هوائي لدوائر 380 ك.ف في المملكة، ويمتد على مسافة 420 كيلومتراً.

– مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، يعلن إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

– 23 ذو الحجة 1443 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم.

– 24 ذو الحجة 1443 هـ

– فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

– 26 ذو الحجة 1443 هـ

– صدور بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة .

– المملكة تقدم منحة للعراق عبر الصندوق السعودي للتنمية لترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، يعلن عن تصاميم مدينة “ذا لاين”، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

– 27 ذو الحجة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد يغادر لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية “اليونان”، والجمهورية الفرنسية) .

– صدور قرار مجلس الوزراء بنقل مهام ومسؤوليات الإشراف على قطاع البريد لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

– صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام استئجار الدولة للعقار .

– صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.

– القوات البحرية الملكية السعودية تدشن سفينة “جلالة الملك الدرعية” من طراز «كورفيت – أفانتي 2200»، في إسبانيا.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يصل إلى جمهورية اليونان.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان يعقدان في العاصمة أثينا اجتماعاً موسعاً، ويشهدان – توقيع وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية .

– صاحبُ السموِّ الملكي الأميرِ عبدِالعزيز بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وزير الطاقة،ومعالي وزير خارجية الجمهورية الهيلينية نيكولاس جيورجيوس دندياس، يوقعان مذكرةَ تفاهمٍ للتعاون في عدة مجالات ذات علاقة بقطاع الطاقة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد يزور منطقة الاكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا.

– شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حفل العشاء الذي أقامه دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، في متحف الاكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا.وقد شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.

– 28 ذو الحجة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن مشروعاً تنموياً للطرق بتكلفة بلغت 85 مليون ريال .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يغادر، اليونان.وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني السيد بيكرامينوس

– صدر بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود .

– صدور بيان ختامي مشترك لزيارة سمو ولي العهد إلى الجمهورية الهيلينية “اليونان” .

– البنك المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة .

– 29 ذو الحجة 1443 هـ

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” بنجاح .

– توقيعِ عقودٍ في العاصمة الباكستانية اسلام اباد لتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية وأثاث لدعم مشروعي حرم الملك عبدالله بجامعة جامو وكشمير، ومستشفى الملك عبدالله التعليمي في مانسيرا، من منحة كريمة مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 21.5 مليون دولارٍ.

– 30 ذو الحجة 1443 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في العاصمة الفرنسية باريس، فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يجتمع في مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) السيدة أودري ازولاي.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، يجتمع في الرياض، مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك.

– صدور بيان ختامي مشترك لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، للجمهورية الفرنسية.