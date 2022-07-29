صندوق النقد يحدد أسعار العملات لسلة تقييم حقوق السحب الخاصة

تواصل – واس:

أعلنَ صندوقُ النقدِ الدولي – اليوم – عن تحديد المبالغ الجديدة للعملات الخمس التي ستحددُ قيمة حقوق السحب الخاصة خلال مدة التقييم الجديدة التي تمتدُّ من 1 أغسطس 2022 حتى 31 يوليو 2027.

وأكدَ الصندوقُ – في بيان صحفي اليوم – أنَّ المجلسَ التنفيذي قرَّرَ ابتداءً من 1 أغسطس 2022م أن تكون قيمةُ حقوق السحب الخاصة هي مجموع قيم المبالغ التالية لكل عملة (الدولار الأمريكي 0.57813، واليورو 0.37379، واليوان الصيني 1.0993، والين الياباني 13.452، والجنيه الإسترليني 0.080870).

وأفادَ أنَّ المجلسَ قَرَّرَ أن تكوين سلةُ حقوق السحب الخاصة والأوزان المخصصة لكل عملة في السلة 43.38 في المئة للدولار الأمريكي، و 29.31 في المئة لليورو، و 12.28 في المئة للرنمينبي الصيني، و 7.59 في المئة للين الياباني، و 7.44 في المئة للجنيه الإسترليني.

وأشارَ إلى أنَّ سعرَ الفائدة على حقوق السحب الخاصة الذي سيتم تحديده في 5 أغسطس وتطبيقه على الأسبوع الذي يبدأ في 8 أغسطس 2022م سيكون هو السعر الأول الذي يعكس سلة تقييم حقوق السحب الخاصة الجديدة.

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