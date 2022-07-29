دراسة تكشف مفاجأة: التدخين يزيد من خطر الوفاة بكورونا

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن المدخنين العاديين ومدخني السجائر الإلكترونية، من المرضى المصابين بفيروس كورونا، أكثر عرضة للموت من غيرهم.

ووجد الباحثون المشاركون في الدراسة، أن التدخين أو التدخين الإلكتروني مرتبطان بمزيد من وفيات كورونا ودخول المستشفى، وذلك بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو التاريخ الطبي، حسب صحيفة “تايمز أو إنديا”.

وأكد فريق البحث أن تقديرات المخاطر كانت مفاجئة بعض الشيء وحتى أعلى مما كنا نعتقد أنه سيكون، وذلك بعدما وجدوا أن الأشخاص الذين أبلغوا عن استخدام منتجات التبغ قبل دخولهم المستشفى كانوا أكثر عرضة بنسبة 39% للخضوع لجهاز التنفس الاصطناعي مقارنة بغير المدخنين، كما كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 45% مقارنة بغير المدخنين.

ووجد الباحثون أيضًا أن عمر المريض يمكن أن يكون له دور في زيادة خطر الوفاة بكورونا، حيث كان المدخنون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا أكثر عرضة للوفاة من كورونا مقارنة بمن هم في سن 60 وما فوق.

وأشارت الدارسة إلى أن المدخنين الذين يعانون من ظروف صحية أساسية هم أيضًا أكثر عرضة للوفاة بكورونا وتشمل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة.