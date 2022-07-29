هذا هو موعد سقوط بقايا الصاروخ الصيني التائه على الأرض

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، إنها تتوقع سقوط بقايا الصاروخ الفضائي الصيني التائه، على الأرض، يوم السبت الموافق 30 من يوليو الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن توقعاتها أن يسقط حطام الصاروخ في الساعة 18:39 توقيت جرينتش، بهامش خطأ مقداره زائد ناقص 15 ساعة.

في حين تشير توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي أن الموعد المتوقع هو يوم 30 يوليو في الساعة 12:48 توقيت جرينتش زائد ناقص 11 ساعة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

بينما نشر مركز الفلك الدولي خريطة تشير لموقع السقوط المتوقع بحسب توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية.

وقال المركز إنه لا يمكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه هذا الحطام، إذ أن عملية التنبؤ يشوبها العديد من عوامل عدم الدقة لأسباب مختلفة منها معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الحطام إلى الغلاف الجوي، ومعرفة كثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة الدخول إذ أنها تتغير بتغير النشاط الشمسي.

وأطلقت الصين يوم الأحد الماضي، صاروخًا فضائيًا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملاً معه إحدى القطع الرئيسة المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong) .

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