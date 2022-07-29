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لهذا السبب.. بيلاروسيا تستدعي سفيرها لدى بريطانيا
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لهذا السبب.. بيلاروسيا تستدعي سفيرها لدى بريطانيا

لهذا السبب.. بيلاروسيا تستدعي سفيرها لدى بريطانيا
٠٦:٠٩:٤١ م، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في  بيلاروسيا، أنها قررت استدعاء سفيرها لدى لندن للاحتجاج على العقوبات القاسية التي فرضتها بريطانيا على مينسك لقمعها المعارضة ودعمها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان أنها اتخذت هذا الإجراء ردًا على “عقوبات غير مسبوقة”، خصوصًا تلك التي تستهدف الاقتصاد البيلاروسي، مشيرةً إلى أنها ستخفض عدد موظفي السفارة في لندن.

وأوضحت أن هذا القرار جاء ردًا على فرض المملكة المتحدة، عقوبات على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بسبب القمع الذي مارسه ضد حركة احتجاج واسعة في عامَي 2020 و2021.

وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، فرضت الدول الغربية عقوبات قاسية جديدة على مينسك، مؤكدة أن أراضي بيلاروسيا تُستخدم قاعدة خلفية للقوات الروسية في هجومها.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه روسيا عملية الخروج من محطة الفضاء الدولية، وذلك بسبب العقوبات الغربية المستمرة على موسكو، مؤكدة أن عملية الخروج من المحطة ستبدأ بعد عام 2024، وأنها سوف تستغرق وقتًا.

الكلمات الدلالية:
اوكرانيا بريطانيا بيلاروسيا روسيا محطة الفضاء الدولية

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