تصريح صادم لـ “الأمم المتحدة” بشأن نهاية الحرب في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

في تصريح صدام، كشفت منظمة الأمم المتحدة أنه لا مؤشرات على نهاية الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك خطير.

وأوضحت أن اتفاق تصدير الحبوب سيساهم بتخفيف أزمة الغذاء في العالم، وأته على الجميع الاستعداد لتداعيات جديدة للحرب في أوكرانيا في الشتاء المقبل.

وفي الوقت الذي تفقد فيه الرئيس الأوكراني ميناء تشورنومورسك المخصص لتصدير أول شحنة حبوب، أكد أن وزير البنية التحتية على تواصل مع تركيا والأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحبوب، وأنه توجد 16 سفينة محملة بالحبوب في موانئ أوديسا.

وكشفت الاستخبارات العسكرية البريطانية، أنه على الأرجح عناصر من وحدات “فاجنر” الروسية تقاتل في الخطوط الأمامية بأوكرانيا، لافتًا إلى أن دور “فاجنر” الروسية تغير في أوكرانيا مع نقص في أعداد الجنود الروس، وأنه من غير المرجح أن تحدث قوات “فاجنر” الروسية تحولا في مسار المعارك بأوكرانيا.

فيما أشار الكرملين، إلى أن انضمام السويد وفنلندا هو المرحلة التالية في تقدم حلف الناتو إلى حدود روسيا وسنتعامل مع الأمر وفق نتائجه، مؤكدًا أن موسكو تدرس الوضع الحالي على حدودها الغربية كما ستعمل على تقوية الأجنحة العسكرية الخاصة بها هناك.