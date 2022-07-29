الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الزكاة والضريبة” توضح البرنامج الزمني لـ”بناء الكفاءات” لحديثي التخرج
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“الزكاة والضريبة” توضح البرنامج الزمني لـ”بناء الكفاءات” لحديثي التخرج

“الزكاة والضريبة” توضح البرنامج الزمني لـ”بناء الكفاءات” لحديثي التخرج
٠٥:١٣:٤٥ م، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن فتح باب التقديم لبرنامج بناء الكفاءات، لتطوير المهارات العلمية لحديثي التخرج.

وأوضحت الهيئة أن برنامج بناء الكفاءات هو برنامج تدريبي تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتأهيل حديثي التخرج بتخصصات محددة.

ويهدف البرنامج، حسبما أشارت الهيئة، إلى تطوير المهارات العملية للخريجين وربطها بالمهارات العلمية، مشيرة إلى أن المراحل الزمنية للبرنامج هي:

– بداية التسجيل 27 من يوليو الجاري.

– انتهاء التسجيل 18 من أغسطس المقبل.

– إعلان النتائج في 8 من سبتمبر 2022.

– بداية البرنامج في 16 من أكتوبر 2022.

ويمكن التقديم للبرنامج عبر الرابط ( هنا ).

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الكلمات الدلالية:
الزكاة والضريبة برنامج بناء الكفاءات حديثي التخرج

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