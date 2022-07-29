“الزكاة والضريبة” توضح البرنامج الزمني لـ”بناء الكفاءات” لحديثي التخرج

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن فتح باب التقديم لبرنامج بناء الكفاءات، لتطوير المهارات العلمية لحديثي التخرج.

وأوضحت الهيئة أن برنامج بناء الكفاءات هو برنامج تدريبي تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتأهيل حديثي التخرج بتخصصات محددة.

ويهدف البرنامج، حسبما أشارت الهيئة، إلى تطوير المهارات العملية للخريجين وربطها بالمهارات العلمية، مشيرة إلى أن المراحل الزمنية للبرنامج هي:

– بداية التسجيل 27 من يوليو الجاري.

– انتهاء التسجيل 18 من أغسطس المقبل.

– إعلان النتائج في 8 من سبتمبر 2022.

– بداية البرنامج في 16 من أكتوبر 2022.

ويمكن التقديم للبرنامج عبر الرابط ( هنا ).

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