ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 212.20 ريالًا

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المملكة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 212.20 ريالا، أي ما يعادل 56.59 دولارا، فيما جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 194.51 ريالا/ 51.87 دولارا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في المملكة اليوم نحو 185.67 ريالا/ 49.51 دولارا، بعد أن سجل أمس الخميس سعر 183.14 ريال/ 48.84 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 159.15 ريالا/ 42.44 دولارا، وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6600 ريال/ 1760 دولارا، وجاء سعر البيع بـ 6603.75 ريالات/ 1761 دولارا.

وعالميًا، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأوقية، وصعد بنحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1780.70 دولار، وفقا لما ذكرت “رويترز”.

ورغم الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجها لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2020.

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