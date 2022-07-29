حصاد الأسبوع الاقتصادي: اقتصاد المملكة الأعلى نموًا في العالم وارتفاع الأصول الاحتياطية بالخارج

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توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم.

كما ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بقيمة 56.3 مليار ريال، وكذلك ارتفع عدد الشركات التقنية المالية بنسبة 37%، حسبما أعلن البنك المركزي.

جيروم باول– رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا في أسعار الذهب بالمملكة، تزامنًا مع تحقيقه أفضل مكاسب أسبوعية، عالميًا، منذ 5 أشهر.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مجددًا، لتعصف بمكاسب الدولار، وصعد النفط على مدار الأسبوع، متغلبًا على مخاوف نقص الإمدادات.

اقتصاد المملكة الأعلى نموًا

أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته بأن يُسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).

في الوقت نفسه، خفّض صندوق النقد توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي)؛ إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد في المملكة خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في إبريل الماضي، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

ارتفاع قيمة الأصول النقدية للمملكة

أصدر البنك المركزي “ساما”، النشرة الإحصائية الشهرية، التي أظهرت ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال شهر يونيو، بقيمة 56.3 مليار ريال متجاوزة 1750 مليار ريال، ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، ارتفعت الأصول الاحتياطية بقيمة 70.2 مليار ريال وبنسبة 4%.

وأرجع “ساما” سبب الزيادة إلى ارتفاع حقوق السحب الخاصة بنسبة 146%، وارتفاع قيمة “الاحتياطات بالعملات الأجنبية” التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 2% لتصل إلى 1657.1 مليار ريال.

أيضا ارتفع الاحتياطي النقدي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي إلى 14.54 مليار ريال بنهاية يونيو، مقابل 14.35 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له بما يعادل 54 مليون ريال.

كذلك ارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 78.04 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 77.74 مليار ريال في الشهر السابق له، بما يعادل 298 مليون ريال.

نمو عدد شركات التقنية المالية

أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور فهد المبارك، أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة سجل نموًا 37% بنهاية العام الماضي 2021.

وأضاف المبارك، أن 12 شركة تقنية مالية جديدة دخلت القطاع، وستعمل على تقديم منتجات مبتكرة وحلول مطورة.

الذهب يرتفع

بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” عن رفع الفائدة للمرة الرابعة لهذا العام إلى 2.5%، وبحسب المعلومات الواردة، فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكية 75 نقطة أساس.

تأثرت أسعار الذهب والنفط، وكذلك مؤشر الدولار عالميًا برفع سعر الفائدة، ولكن أيضًا على المستوى المحلي ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.

فبعد أن تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 208 ريالات، مطلع الأسبوع الماضي، حافظ على مكاسبه ووصل إلى 212 ريالاً.

وفي السياق ذاته، واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما يجعل المعدن الأصفر متجهًا لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من خمسة أشهر.

بينما توقعت أسواق العقود الآجلة أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها بحلول ديسمبر، وأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في العام المقبل لدعم تباطؤ النمو.

أسعار النفط

على الرغم من المخاوف المرتبطة بالإمدادات، ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل “أوبك+”، فقد تجاوز النفط خسائره المتتالية، وارتفع بنسبة 3% في ختام الأسبوع المنقضي.

وبعد أن تراجع خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل، محومًا قرب 96 دولارًا، عاد ليتجاوز هذا السقف ويقفز إلى 107 دولارات، اليوم الجمعة.

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