الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
متلازمة «سادز».. سبب رئيسي في موت مفاجيء للشباب
هل بحث بايدن مع نظيره الصيني وضع سقف لأسعار النفط الروسي؟
كيف تواجه الصداع بعد الإصابة بكورونا؟
ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الفرنسي
وظائف شاغرة بـ «شركة الخدمات الأرضية» للعمل في جدة
كشف لغز نفوق آلاف الطيور المهاجرة قبالة شواطىء كندا 

صحة

متلازمة «سادز».. سبب رئيسي في موت مفاجيء للشباب

متلازمة «سادز».. سبب رئيسي في موت مفاجيء للشباب
٠٣:٠٨:٢٥ ص، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

بغض النظر عما إذا كانوا أصحاء أو غير ذلك؛ فقد توفي أشخاص من جميع الأعمار بسبب المتلازمة المعروفة باسم “سادز”.

وتعرف متلازمة “سادز” كمصطلح شامل للوفيات التي تحدث بشكل غير متوقع بين الشباب، والأكثر شيوعا بين من هم دون سن الأربعين؛ بحسب الكلية الملكية الاسترالية للممارسين.

ويرى أطباء أنه يجب فحص قلوب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بغض النظر عن مدى صحة أسلوب حياتهم.

وتشمل أعراض المتلازمة الغامضة أن يكون هناك تاريخ عائلي لتشخيص “سادز” أو الموت المفاجئ غير المبرر لأحد أفراد الأسرة أو الإصابة بالإغماء.

وتحدث غالبية الوفيات القلبية المفاجئة عند كبار السن، خاصة المصابين بأمراض القلب. ولكن تعد السكتة القلبية المفاجئة هي السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب.

تكون الإشارة الكهربائية المعيبة في القلب هي السبب غالبًا في الموت القلبي المفاجئ، حيث يوضح الخبراء أنه أثناء ضربات القلب السريعة للغاية، ترتجف غرف القلب السفلية.

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب سادز موت الشباب موت مفاجئ

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة: المعكرونة تساهم في إنقاص الوزن

دراسة: المعكرونة تساهم في إنقاص الوزن

منذ 6 سنوات
تعرَّف على فوائد قشور الفواكه

تعرَّف على فوائد قشور الفواكه

منذ 7 سنوات
متى تكون بقع الأسنان مقلقة؟

متى تكون بقع الأسنان مقلقة؟

منذ 3 سنوات
فوائد مذهلة لـ «البروتين» على نمو العضلات

فوائد مذهلة لـ «البروتين» على نمو العضلات

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *