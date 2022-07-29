متلازمة «سادز».. سبب رئيسي في موت مفاجيء للشباب

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بغض النظر عما إذا كانوا أصحاء أو غير ذلك؛ فقد توفي أشخاص من جميع الأعمار بسبب المتلازمة المعروفة باسم “سادز”.

وتعرف متلازمة “سادز” كمصطلح شامل للوفيات التي تحدث بشكل غير متوقع بين الشباب، والأكثر شيوعا بين من هم دون سن الأربعين؛ بحسب الكلية الملكية الاسترالية للممارسين.

ويرى أطباء أنه يجب فحص قلوب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بغض النظر عن مدى صحة أسلوب حياتهم.

وتشمل أعراض المتلازمة الغامضة أن يكون هناك تاريخ عائلي لتشخيص “سادز” أو الموت المفاجئ غير المبرر لأحد أفراد الأسرة أو الإصابة بالإغماء.

وتحدث غالبية الوفيات القلبية المفاجئة عند كبار السن، خاصة المصابين بأمراض القلب. ولكن تعد السكتة القلبية المفاجئة هي السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب.

تكون الإشارة الكهربائية المعيبة في القلب هي السبب غالبًا في الموت القلبي المفاجئ، حيث يوضح الخبراء أنه أثناء ضربات القلب السريعة للغاية، ترتجف غرف القلب السفلية.