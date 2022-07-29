الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
هل بحث بايدن مع نظيره الصيني وضع سقف لأسعار النفط الروسي؟
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دولي

هل بحث بايدن مع نظيره الصيني وضع سقف لأسعار النفط الروسي؟

هل بحث بايدن مع نظيره الصيني وضع سقف لأسعار النفط الروسي؟
٠٣:٠٦:٤٦ ص، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، لم يتطرقا خلال محادثاته الهاتفية، إلى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وأوضح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أنه لم تُطرح مسألة وضع حد لسعر النفط الروسي بأي شكل من الأشكال خلال المحادثة بين الزعيمين.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، إن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد.

في سياق متصل، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر، حسب تعبيره.

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أسعار النفط الروسي البيت الأبيض النفط الروسي بايدن الرئيس الصيني

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