هل بحث بايدن مع نظيره الصيني وضع سقف لأسعار النفط الروسي؟

تواصل – وكالات:

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، لم يتطرقا خلال محادثاته الهاتفية، إلى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وأوضح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أنه لم تُطرح مسألة وضع حد لسعر النفط الروسي بأي شكل من الأشكال خلال المحادثة بين الزعيمين.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، إن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد.

في سياق متصل، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر، حسب تعبيره.