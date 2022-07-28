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ولي العهد يجتمع مع المديرة العامة لليونسكو ويستعرضان المبادرات الثقافية والتعاون المتبادل
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دولي

ولي العهد يجتمع مع المديرة العامة لليونسكو ويستعرضان المبادرات الثقافية والتعاون المتبادل

ولي العهد يجتمع مع المديرة العامة لليونسكو ويستعرضان المبادرات الثقافية والتعاون المتبادل
٠٢:١٥:١٩ ص، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) السيدة أودري ازولاي.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع اليونسكو وفرص تطويره.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وراكان الطوق المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة.
فيما حضر من اليونسكو كبير الإداريين السيد نيكولاس كاسيانيدس.

الكلمات الدلالية:
التعاون المتبادل المبادرات الثقافية المديرة العامة اليونسكو ولي العهد

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