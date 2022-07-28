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الطفل

لماذا يفضل الأطفال الطعام الطبيعي أكثر من المُصنّع؟

لماذا يفضل الأطفال الطعام الطبيعي أكثر من المُصنّع؟
٠٢:٠١:٣٤ ص، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أظهرت دراسة أن الأطفال يميلون إلى تفضيل الأطعمة، التي يعتقدون أنها طبيعية، على الخيارات التي يصنعها الإنسان.

ويقول الباحثون: “إن ميل البالغين إلى تفضيل الطعام الطبيعي موثق جيدًا، ومع ذلك وجدت أحدث النتائج أن هذا التحيز الغذائي موجود أيضًا في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة”.

ودرس الباحثون في جامعتي إدنبرة وييل تفضيلات أكثر من 374 بالغًا وطفلًا في الولايات المتحدة عند تقديم التفاح وعصير البرتقال وإخبارهم بأصول هذه المواد.

ووجدوا  أن كلا من الأطفال والبالغين يفضلون التفاح الذي يعتقدون أنه نما في المزارع الطبيعية على ذلك الذي يزرع في المختبرات.

ونوهوا أن المعلومات حول طبيعة العصير الطبيعية كان لها تأثير كبير على تصنيفها، حيث انجذب المشاركون إلى الخيار الأكثر طبيعية بناء على الذوق والأمان والرغبة في الاستهلاك.

الكلمات الدلالية:
الطعام المصنع الطفولة المبكرة العصير الطبيعي رغبة الاستهلاك

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