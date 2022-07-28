أسباب مجهولة.. نفوق قطعان من «الرنة» في روسيا (فيديو)

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سجلت منطقة الدان بجمهورية ياقوتيا في أقصى شرق روسيا، نفوق أعداد كبيرة من حيوانات الرنة، من دون تحديد الأسباب.

ونفقت أكثر من مائة غزال في مزارع حيوانات الرنة بمنطقة الدان في أقصى الشرق الروسي، وفيما لا يزال سبب النفوق الجماعي مجهولا حتى الآن.

ويحاول البيطريون تحري أسباب هذا النفوق الجماعي، وستكون نتائج التحاليل التي يجريها المختصون جاهزة خلال أسبوع.

وسابقا ومنذ سنة تقريبا في أغسطس 2021 تم تسجيل نفوق جماعي لحيوانات الرنة بمنطقة ريفية بإقليم كراسنويارسك بوسط روسيا.

ووقتها تتردد في الأوساط الطبية البيطرية رواية تعزو الظاهرة إلى نوع من عدوى الالتهاب الدماغي للحيوانات.