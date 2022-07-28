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من أول المحرم..  « أفكار الاجتماعية» تطلق برامج تنموية في عدة مجالات
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من أول المحرم..  « أفكار الاجتماعية» تطلق برامج تنموية في عدة مجالات

من أول المحرم..  « أفكار الاجتماعية» تطلق برامج تنموية في عدة مجالات
٠١:٠٤:٤٩ ص، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تطلق جمعية أفكار الاجتماعية مع بداية عام 1444هـ مجموعة من البرامج التنموية في جوانب مهارية واجتماعية وترفيهية، والمخصصة للفتيات في مراحل عمرية مختلفة.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج أفياء للفتيات الجامعيات يوم السبت القادم 1/1/1444هـ ويستمر مدة 15 يوماً.

فيما يبدأ نادي جونا الثقافي الترفيهي يوم الأحد القادم 2/1/1444هـ ويستمر مدة 12 يوماً.

 

كما ينطلق صيف ميلاف في 16/1/1444هـ  لفتيات المرحلتين المتوسطة ويتواصل لمدة ١١ يوماً، ويضم أنشطة متنوعة في مجالات اجتماعية ومهارية وترفيهية.

وتتبنى جمعية أفكار مجموعة من البرامج التنموية مستهدفةً الفتيات في مختلف مراحلهن العمرية، ووفق خطط استراتيجية واضحة وتحت إشراف فريق مؤهل من المختصات والإداريات.

وتهدف البرامج إلى تعزيز القيم والأخلاق لدى المشاركات، وتزويدهن بمهارات حياتية واجتماعية وثقافية وترفيهية، وحفظ أوقاتهن بالطرق الأمثل.

كما تتيح الجمعية للفتيات الراغبات بالتسجيل والاشتراك في البرامج المناسبة لهن حسب ميولهن والفئة العمرية، وذلك من خلال متجر جمعية أفكار الإلكتروني store.afkar.org.sa

يذكر أن جمعية أفكار الاجتماعية هي  جمعية اجتماعية تنموية نسائية متخصصة المشاريع التنموية النسائية وتقديم الدراسات والاستشارات الخاصة بالمرأة.

وقد تأسست الجمعية بموجب القرار الوزاري رقم 962277 بتاريخ 19-5-1439 هـ ومقرها الرئيسي بمدينة الرياض والذي  يشمل نطاق عملها.

الكلمات الدلالية:
أفكار الاجتماعية الفتيات برنامج أفياء عام 1444هـ مهارات تنموية نادي جونا

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