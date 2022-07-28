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مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
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محليات

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
٠١:٣٢:٥٦ ص، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 30 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 29 يوليو 2022م.

 

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:30

المدينة – 4:23

الرياض – 3:54

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:29

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:46

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:02

المدينة – 7:08

الرياض – 6:40

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:32

المدينة –  8:38

الرياض – 8:10

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:36 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:57 بمشيئة الله.

موعد أذان الجمعة

ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ إبراهيم بن عادل حمزة المدني للأذان الأول في تمام الساعة 11:58، ويؤذن الشيخ سامي بن عبدالرحيم ريس للأذان الثاني في تمام الساعة 12:28.

وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ عادل بن عبدالرحمن كاتب للأذان الأول في تمام الساعة 11:59، بينما يؤذن الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني للأذان الثاني في تمام الساعة 12:29 بمشيئة الله.

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