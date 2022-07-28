مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 30 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 29 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:30
المدينة – 4:23
الرياض – 3:54
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:29
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:02
المدينة – 7:08
الرياض – 6:40
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:32
المدينة – 8:38
الرياض – 8:10
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:36 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:57 بمشيئة الله.
موعد أذان الجمعة
ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ إبراهيم بن عادل حمزة المدني للأذان الأول في تمام الساعة 11:58، ويؤذن الشيخ سامي بن عبدالرحيم ريس للأذان الثاني في تمام الساعة 12:28.
وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ عادل بن عبدالرحمن كاتب للأذان الأول في تمام الساعة 11:59، بينما يؤذن الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني للأذان الثاني في تمام الساعة 12:29 بمشيئة الله.