تأهب عسكري غير مسبوق.. حرب أوكرانيا تجبر أوروبا على تغيير سياسية التجنيد

تواصل ـ فريق التحرير:

أجبرت الحرب الأوكرانية دول أوروبا إلى تغيير سياسة التجنيد العسكري، وتعزيز جيوشها العسكرية بهدف الجاهزية لأي عدوان خارجي.

ففي ظل أكبر أزمة أمنية تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية؛ أعلنت وزارة الدفاع الهولندية البدء بدراسة حول إدخال التجنيد الإجباري على الطراز الاسكندنافي.

فيما أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا بداية الشهر أن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا، سيضطرون إلى إكمال أحد عشر شهرًا من الخدمة العسكرية.

أما بولندا؛ فأدخلت نظامًا جديدا للخدمة العسكرية العامة الطوعية مدفوعة الأجر.

وفي رومانيا التي رفضت مرارا إعادة التجنيد، قدمت وزارة الدفاع مشروع قانون هذا الشهر من شأنه إجبار المواطنين الذين يعيشون في الخارج على العودة إلى ديارهم في غضون 15 يوما للتجنيد.