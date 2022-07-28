«فخر عليهم السقف من فوقهم».. نهاية مروعة لعرض راقص في هونج كونج

تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد مروع سقطت شاشة عرض عملاقة على أحد أعضاء فرقة راقصة في هونج كونج لتضرب وجهه مباشرة وليخر صريعا في أقل من لحظة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر العرض الراقص وقد بدأت الفرقة عرضها، وأثناء العرض تنخلع شاشة عرض عملاقة كانت معلقة في الأعلى من مكانها لتنزل على وجه أحد أعضاء الفرقة مباشرة ليخر صريعا في الحال.

وتقول الأخبار المتداولة إن حالة هذا العضو خطيرة، واستدعى الأمر نقله إلى المستشفى في هونج كونج؛ وأنه يمكن دخوله في غيبوبة.