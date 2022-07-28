الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد تلقي بلاغ من مواطن.. «الحياة الفطرية»: نقل عقاب مصاب هدد بالانقراض لمركز الإيواء
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محليات

بعد تلقي بلاغ من مواطن.. «الحياة الفطرية»: نقل عقاب مصاب هدد بالانقراض لمركز الإيواء

بعد تلقي بلاغ من مواطن.. «الحياة الفطرية»: نقل عقاب مصاب هدد بالانقراض لمركز الإيواء
١١:٣٦:٢٥ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه تم نقل عقاب سهوب مصاب مهدد بالانقراض، إلى مركز الإيواء التابع للمركز، ليتلقى الطائر المهدد بالانقراض العلاج وإعادة التأهيل.

وأوضح المركز، في بيان عبر “تويتر”: أنه بعد تلقي بلاغًا من مواطن في منطقة نجران، نقل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عقاب سهوب مصاب إلى مركز الإيواء التابع للمركز”.

وأضاف المركز أنه تم نقل العقاب المهدد بالانقراض لمركز الإيواء، ليتلقى الطائر المهدد بالانقراض العلاج وإعادة التأهيل قبل إعادة إطلاقه.

 

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