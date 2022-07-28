الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«وإذا مرضت فهو يشفين».. دخول مؤذن المسجد الحرام الشيخ «فاروق حضراوي» إلى المستشفى
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«وإذا مرضت فهو يشفين».. دخول مؤذن المسجد الحرام الشيخ «فاروق حضراوي» إلى المستشفى

«وإذا مرضت فهو يشفين».. دخول مؤذن المسجد الحرام الشيخ «فاروق حضراوي» إلى المستشفى
١١:٢١:٣٤ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الشيخ علي ملا بعد صلاة العشاء اليوم الخميس 28 ذو الحجة 1443هـ، أن الشيخ فاروق حضراوي يرقد في المستشفى، طالبا من الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه.

وظهر الشيخ علي ملا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو على كرسي متحرك في ساحات المسجد الحرام، مؤكدا أن الشيخ فاروق حضراوي قد دخل المستشفى.

ويعاني الشيخ حضراوي من المرض منذ مارس الماضي؛ حيث تابع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الاطمئنان على حالته الصحية.

وأجرى معاليه وقتها اتصالا هاتفيا، مع مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي، اطمأنَّ خلاله على صحته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

كما أكد للشيخ فاروق، اهتمام ولاة الأمر-حفظهم الله- بالحرمين الشريفين والعاملين فيهما والحرص على سلامتهم .

من جانبه شكر الشيخ فاروق حضراوي حرص ولاة الأمر – حفظهم الله- داعيًا الله أن ينعم على حكومة خادم الحرمين وشعبها بدوام الصحة والعافية.

الكلمات الدلالية:
الحرمين الشريفين السديس الشيخ علي ملا الشيخ فاروق حضراوي

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