الدولار يرتفع أمام الاسترليني.. أسعار العملات والمعادن والنفط مساء اليوم

تواصل- واس:

سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2134 دولار أمريكي، بانخفاض 0.23 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1946 يورو بارتفاع 0.25 %.

فيما نشرت وكالة الأنباء “واس” أسعار العملات والمعادن والنفط، وسعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 18.96.

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.82.

اليوان الصيني 6.74.

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:

الذهب 1768.3 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 19.76 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 876.1 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2065.59 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:

برنت 107.13 دولارات أمريكية.

نايمكس خفيف 97.51 دولارًا.

نفط الغاز 1082.25 دولاراً.

الغاز الطبيعي 8.357 دولارات.

غاز البروبان 5320 دولارًا.