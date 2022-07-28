الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
قطيع من الذئاب يلتهم طفلين في أرضٍ زراعية بقرية روسية
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دولي

قطيع من الذئاب يلتهم طفلين في أرضٍ زراعية بقرية روسية

قطيع من الذئاب يلتهم طفلين في أرضٍ زراعية بقرية روسية
١١:٢٩:٤١ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض طفليا يبلغان من العمر 8 و 6 سنوات، إلى هجوم شرس من قطيع من الذئاب في جمهورية داغستان الروسية، أثناء تواجدهما في أرضي إحدى القرى دون مرافقة الكبار.

وأدى الهجوم إلى مقتل طفل ، بينما أصيب الطفل الآخر بإصابات خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن مكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية أن قطيعا من الذئاب هاجم طفلين في إحدى قرى الجمهورية مما أدى لمقتل أحدهما، ونقل الثاني إلى المستشفى.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد هاجمت الذئاب ولدين يبلغان من العمر 8 و6 سنوات، كانا في أراضي إحدى القرى دون مرافقة الكبار.

الكلمات الدلالية:
روسيا قرى روسية مهاجمة طفل هجوم ذئاب

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