لقطات من وصول ولي العهد إلى قصر الإليزيه وفي مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي

تواصل – فريق التحرير:

وصل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى قصر الإليزيه وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقدمة مستقبليه.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه اليوم.

وكان ولي العهد قد توجه إلى فرنسا المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، حيث سيبحث خلال الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.