كيف تخرج السموم من جسمك عن طريق القدمين؟ وصفات مذهلة

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نشر عبدالرحمن المعيــذر المهتم بنشر التوعية في المجال الصحي، سلسلة من التغريدات أوضح من خلالها بالتفصيل طريقة إزالة السموم من الجسم عن طريق القدمين.

وقال هناك العديد من الطرق التي تستخدم لتنظيف الجسم ولإزالة السموم منه، كاتّباع حمية غذائية صحية، او الصيام او من خلال تنظيف القولون.

وقد ظهر في السنوات الأخيرة طرق عديدة تساعد على اخراج السموم من الجسم عن طريق القدم كديتوكس القدم او الضمادات.

وأضاف “هذه الطرق فعّالة وتساعد في تطهير الجسم وتنقيته من الترسبات، كما انها تساهم في تعزيز الطاقة وفي الحفاظ على الصحة بشكلٍ عام، لذلك تعرف على طريقة اخراج السموم من الجسم عن طريق القدم، لتطهير جسمكِ”.

ما هي فوائد ديتوكس القدم؟

يقدم ديتوكس القدم العديد من الفوائد للجسم، ومن أهمها يأتي ما يلي:

• يعمل على إزالة السموم.

• يعزّز الجهاز المناعي.

• يحسن ضغط الدم.

• يحسّن المزاج.

• يعزز الجهاز المناعي.

• يخفّف من الإلتهابات.

الطب الصيني التقليدي

وقال “وفقاً للطب الصيني التقليدي، فإن هناك طرق عدة لإزالة السموم من الجسم. وتعتير “حمامات القدم” واحدة من الأساليب الفعالة والبسيطة للتخلّص من السموم، كونها تساعد على تطهير الجسم بأكمله.

وأوضح عبدالرحمن المعيــذر “سنقدم لكم في ما يلي وصفة للتخلّص من سموم الجسم عن طريق القدمين:-

نضع كمية من الماء الساخن ونضع فيها نصف كوب من خل التفاح وملعقة من كربونات الصوديوم وهي عبارة عن مسحوقٍ أبيض قلويّ، ويُطلق على كربونات الصّوديوم أيضاً بصودا الخبز، وتنقع فيهم رجليك لحد ما تشوف لون الماء اتغير من حالة الطبعيه.

وتابع “سوف تلاحظ أن لون الماء اصفر بعد قليل، من وضعك للخل والصوديوم وبعد مرور نصف ساعه لون يتغير الون الماء بقي بيغمق كل شوية لحد ما يوصل لونه الى اللون المائل للأسود، وهذا دليل على خروج السموم من الجسم كله، وستشعر براحة فى الجسم والقدمين”.

وصفة قبل النوم

وقال إنه يفضل قبل النوم تعمل الوصفة حتى القدمين ما تتعرض للرطوبة، وبهذه الحاله تكون خرجت من جسمك كل السموم و ريحت القدمين

ولو فيها تشققات او قشف يختفي وتلاحظ نعومة للقدمين، وينصح أن تكرر هذه الوصفه مرتين فى الشهر.

واستطرد عبدالرحمن المعيــذر قائلا : إن الـ “ماريديانس”، تعني مساراً يصل بين نقاط باطن القدم، وأجزاء أخرى من أعضاء الجسم، ويحوي باطن القدم نهايات عصبية تعد 7000 تقريباً، وهي في أغلبها المسارات المقصودة في الطب الصيني، التي تصل لأعضاء جسمك المختلفة.

فوائد زيت الخروع

وأشار إلى أنه يمكن أيضا إضافه زيت الخروع، بمقدار 10 قطرات من زيت الخروع، في الماء الساخن، موضحا أن زيت الخروع له تأثير مضاد للالتهابات ومضاد للفطريات بفضل حمض الريسينوليك وحمض أنديسيلينيك الذي يحتوي عليه. وبالمثل ، فإنه يحفز ويدعم جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد البروستاجلاندين الذي يقوي دفاع الجسم.

وقال إنه يسمح أيضا بالاسترخاء والشعور بالراحة من خلال تجديد البشرة بالمعادن وفيتامين هـ الذي يحتوي وبفضل الماء الساخن ، فإن حمام القدم هذا سيفتح المسام وبالتالي يسهل امتصاص كل هذه المكونات…