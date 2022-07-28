فيضانات عارمة تجتاح محافظة يزد الإيرانية (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

اجتاحت مدينة أزد الإيرانية فيضانات عارمة، بسبب الأمطار الغزيرة التي تسقط على إيران منذ أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر محلية إيرانية عن وقوع 9 قتلى و14 مفقودا جراء السيول بسبب الأمطار الغزيرة.

وكانت إدارة الطوارئ الإيرانية أعلنت، صباح اليوم الخميس، مصرع 6 أشخاص وفقدان 14 آخرين جراء سيول ضربت مناطق شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ، جلال ملكي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن عدد ضحايا السيول شمال غرب العاصمة طهران ارتفع إلى 6 أشخاص، فيما أصيب 10 آخرون، مضيفا أن عدد المفقودين بلغ 14 شخصا حتى الآن.

وأوضح أن فرق الطوارئ تقوم بمساعدة أهالي المنطقة والعالقين في السيول.

وفي 23 يوليو الجاري، لقي 22 شخصا مصرعهم، بسبب الفيضانات، التي ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد.