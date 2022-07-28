أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الخميس

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة ” تواصل ” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار في موجز اليوم الخميس، حتى العاشرة مساءً، والتي جاءت كالتالي:

«النيابة» تحذر من ممارسات تندرج ضمن جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.. عقوبات صارمة

حذرت النيابة العامة من خطورة التورط في جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، كما توعدت كل من تورط في هذا الأمر.. اقرأ المزيد بالضغط هنا :

من المحظور عليهم تناول البطيخ الأحمر؟.. نصائح وتحذيرات عامة

البطيخ من الفاكهة التي يحبها الجميع خاصة في فصل الصيف لما يحتويه من سوائل وسكريات، ولكن ما لا ينتبه له كثيرون هي الأضرار.. التفاصيل هنا:

كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة التعليم.. موعد التقديم والنتيجة والشروط

أعلنت وزارة التعليم حاجتها للتعاقد مع معلمين ومعلمات، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس).. اضغط هنا لقراءة التفاصيل:

الصحة العالمية: الشواذ سبب انتشار جدري القرود بالعالم

أكدت منظمة الصحة العالمية أن 98 % من الحالات المبلغ عنها لمرض جدري القرود هي لرجال لهم صلات.. لقراءة المزيد اضغط هنا :

الأمواج تقتحم المنازل والمحلات.. مشهد من سيول الفجيرة لم تره من قبل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد يوثق السيول التي ملأت شوارع الفجيرة في الإمارات، والتي أدت إلى.. شاهد باقي التفاصيل هنا :

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن خدمات أصحاب المنشآت على بوابة “مقيم”

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن البوابة الإلكترونية “مقيم” تُمكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد… التفاصيل هنا :

“مودة ورحمة” يتصدر الترند في المملكة.. وبكاء الفرح يعم المغردين

تصدر وسم “مودة ورحمة” قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً، عبر ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتفاعل متابعو السوشيال ميديا مع نجاح عملية فصل التوأم اليمني مودة ورحمة.

وبعد الإعلان عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة.. المزيد هنا :

“الصحة”: نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار

شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار.

وأفادت الوزارة أن ‏تقلبات الجو ونزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض.. اضغط هنا للتفاصيل:

إيقاف إيصال الخدمات للعقارات إلا بشرطين

قالت مصادر، إن توجيهات صدرت للجهات ذات الاختصاص في الأمانات بالمناطق تشدد على عدم الموافقة على.. اضغط هنا للمزيد:

بعدما مزقوا ملابسه.. الإطاحة برجلين وامرأة ظهروا في فيديو متداول يعتدون على مواطن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة بين عدد من الأشخاص، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن تعرض مواطن لاعتداء من قبل شخصين.. التفاصيل هنا :