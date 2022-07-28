براتب 6000 ريال.. وظائف بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم في برنامج (فني النظارات) المنتهي بالتوظيف، الذي تطلقه الأكاديمية الصحية بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل البرنامج:

– اسم البرنامج: فني نظارات – القطاع الخاص.

– التصنيف المهني: فني.

– مدة البرنامج 6 أشهر.

– مكافأة تدريب: نعم.

أماكن العمل:

– (الرياض، الدمام، الجبيل، الأحساء، الخبر، حائل، تبوك، القصيم، جدة).

الراتب:

– رواتب تصل (6,000 ريال).

وصف البرنامج:

– يؤهل برنامج فني نظارات خريجي هذا البرنامج للعمل على تصنيع السلع البصرية المختلفة، وتنفيذ مهام تصميم وقياس وملائمة العدسات والإطارات للعميل وفقًا للوصفة الطبية المكتوبة، وإعداد طلبات تجهيز العدسات وتركيب الإطارات، ومساعدة العميل في اختيار الإطارات بما يتناسب مع وجهه وقياساته، ومن مهام فني نظارات أيضًا ضبط إطار العدسات والتحقق من دقتها. بالإضافة إلى مهام أخرى تتضمن بيع السلع البصرية وتسويقها للعملاء.

شروط البرنامج

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ليس على رأس العمل.

شهادة بكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، يرجى إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة وفقًا لما تحدده جهة التوظيف.

أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة: STEP 67 – Academic IELTS 4.

آلية فرز وترشيح الطلبات:

أولا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.

ثانيًا: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

ملاحظات:

اختبار IELTS Indicator ليس من الاختبارات المعتمدة.

يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

التدريب سيكون في مدينة الرياض فقط.

شهادة اجتياز برنامج فني نظارات المعترف بها أو ما يعادلها.

رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أن يكون الممارس لائق طبيًا.

مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

طلاقة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

أي شروط أخرى تضعها جهات التوظيف.

ملاحظة:

– تاريخ بداية البرنامج الموضح داخل رابط التقديم قابل للتغيير.

– سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج اذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.

ملف جهات التوظيف وتفاصيل الرواتب: اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/01/07هـ الموافق 2022/08/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا: