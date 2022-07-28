الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الصين: طائرة عسكرية سترافق «بيلوسي» إذا زارت تايوان.. الرد سيكون صادمًا
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دولي

الصين: طائرة عسكرية سترافق «بيلوسي» إذا زارت تايوان.. الرد سيكون صادمًا

الصين: طائرة عسكرية سترافق «بيلوسي» إذا زارت تايوان.. الرد سيكون صادمًا
٠٩:٤٥:٥٧ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

تهدد الصين بإجراءات حازمة وقوية، إذا أصرت أمريكا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لـ تايون.

وتوعد معلق بارز في الصين برد عسكري صادم، مؤكدًا أن طائرة عسكرية لجيش التحرير الشعبي سترافق طائرة بيلوسي لدخول الجزيرة.

وأشارت سوزان شيرك من مركز القرن الحادي والعشرين الصيني إلى أن “نانسي بيلوسي هي ثالث أبرز مسؤولة في تراتبية السلطة، وقد يشير هذا إلى أننا نتعامل مع تايوان كدولة مستقلة”.

والاستقلال بالنسبة لبكين هو خط أحمر، كانت هناك زيارات للكونغرس الأمريكي مؤخرًا، ولكن إذا ذهبت بيلوسي إلى تايوان فستكون أبرز مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش في عام 1997.

وتأتي هذه الزيارة المحتملة في وقت حساس للغاية. حيث يحتفل الجيش الصيني بعيد تأسيسه في الأول من أغسطس، ونحن على بعد أشهر فقط من اجتماع سياسي رئيسي حيث من المتوقع أن يسعى شي جين بينغ إلى فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة.

الكلمات الدلالية:
الصين بيلوسي تايوان حرب صينية

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