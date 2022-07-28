رئيس الصين يحذر بايدن: التدخل في تايوان «لعب بالنار»

تواصل – فريق التحرير:

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، في محادثة هاتفية نظيره الأمريكي جو بايدن، من “عدم اللعب بالنار” في شأن تايوان.

وقال شي جين بينغ قوله إن “بكين تعارض بشدة التدخل في شؤون تايوان وستدافع بقوة عن سيادتها عليها.. نحن نعارض بشدة النزعات الانفصالية والتدخل الخارجي في شؤون تايوان”، وفقا لوكالة “شينخوا”.

وأكد الرئيس الصيني عزم بلاده حكومة وشعبا على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضي بلادهم.

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام أنباء حول توجه حاملة الطائرات النووية الأمريكية رونالد ريغان إلى بحر الصين الجنوبي، مع الإشارة إلى احتمال أن تتجه إلى مضيق تايوان.

وأوضحت أن قرار واشنطن بإعادة حاملة الطائرات “ريجان” وسفن هجومية إلى بحر الصين في ظل توترات بشأن تايوان، يشعل الموقف وينذر بحرب لا طاقة لأحد بها.

وأكدت – حسب رويترز – أنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر في المنطقة، مطالبة بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله.

تأتي هذه التطورات، بعد أيام من إعلان البحرية الأمريكية، أن إحدى مدمراتها أبحرت بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها، في ثاني عملية من “حرية الملاحة” في غضون أسبوع في بحر الصين الجنوبي.

من جهتها، أعلنت قيادة الجيش الصيني، أن وجود مدمرة أمريكية في بحر جنوب الصين خرق للقوانين الدولية، مؤكدًا أن تصرفات واشنطن تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وأمنها.