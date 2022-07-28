مسؤول أمني إيطالي يهاجم أوكرانيا.. ما علاقة الحرب مع روسيا؟

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هاجم إنريكو بورغي، عضو اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير)، أوكرانيا، على خلفية استمرار الأزمة والحرب مع روسيا.

وقال إن الأزمة الأوكرانية فتحت على بلاده جبهة حوض المتوسط، مشددا على أهمية التعاون مع فرنسا في هذا الأمر.

وأضاف المسؤول الإيطالي “يجب أن يتركز هدفنا في السعي للتعاون مع الدولة الأوروبية الكبرى الأخرى المطلة على بحرنا، أي فرنسا التي وقعنا معها معاهدة كويرينالي”.

وتابع عضو اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية في تقرير أعده حول آفاق تطوير الدفاع الأوروبي المشترك والتعاون بين أجهزة المخابرات، إلى أن القارة الإفريقية تُعد حاسمة في مختلف المجالات، كالطاقة أو الهجرة، وكلاهما أساسيان في مجال الحفاظ على الأمن الأوروبي والعالمي.